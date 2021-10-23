Экономика

10:57 23.10.2021

"ArcelorMittal Кривой Рог" повышает зарплату работникам на 10%, некоторым категориям - до 30%

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"ArcelorMittal Кривой Рог" повышает зарплату работникам на 10%, некоторым категориям - до 30%

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) с 1 октября повышает оклады всем работникам на 10%.

Согласно пресс-релизу компании в субботу, состоявшаяся в пятницу конференция трудового коллектива АМКР поддержала предыдущие результаты переговоров менеджмента предприятия с профсоюзной стороной и решение компании поднять зарплату всем работникам на 10%.

При этом некоторые категории получат повышение до 30% с целью обеспечения логической зависимости между окладами, а также с учетом результатов аттестации рабочих мест и на основе сравнения с рынком зарплат в металлургической отрасли.

"По результатам переговоров с учетом предложения ПО ПМГУ (первичная организация профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины – ИФ), который представляет наибольшее количество работников, была достигнута договоренность вместо предложенного в пределах долгосрочного плана повышения на 5% с 1 октября 2021 года и выплаты 50% 14-й зарплаты в декабре 2021-го повысить оклады с 1 октября 2021 года на 10% (для некоторых категорий предусмотреть дифференцированное повышение на больший процент), тем самым увеличить постоянную часть зарплаты, что в свою очередь увеличит размер среднего заработка, то есть повлияет на размер отпускных, больничных, 13-й зарплаты и других начислений", - пояснила директор по отраслевым отношениям и социальному развитию АМКР Юлия Чермазович, которую цитирует пресс-служба.

При этом она выразила уверенность, что постоянный конструктивный диалог с профсоюзами и в дальнейшем обеспечит стабильную работу предприятия, а также положительные результаты для каждого работника.

В переговоры были вовлечены все 11 первичных профсоюзных организаций, действующих на предприятии. В этом году АМКР уже повысил зарплаты своим работникам: в мае 2021-го на 5-30%, а ко Дню предприятия было выплачено каждому работнику 50% 14-й зарплаты.

Также по решению конференция действующий коллективный договор был продлен на 2 года.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #arcelormittal #зарплата
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