Экономика

09:16 23.10.2021

АПЭ предлагает решить проблему газоснабжения бюджетников за счет механизма балансирующей группы газопоставщиков с ГК "Нафтогаз Трейдинг"

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АПЭ предлагает решить проблему газоснабжения бюджетников за счет механизма балансирующей группы газопоставщиков с ГК "Нафтогаз Трейдинг"

Ассоциация поставщиков энергоресурсов (АПЭ) считает целесообразным сохранить бюджетных потребителей за действующими газопоставщиками, которые являются членами АПЭ и располагают 6,5 тыс. договоров с бюджетниками, на условиях создания ими балансирующей группы с ООО "Газопоставляющая компания (ГК) "Нафтогаз Трейдинг" и использования газового ресурса ООО по цене 16,4 грн за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщается в письме главы правления АПЭ Артема Компана на имя президента Владимира Зеленского, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Обращаемся к вам с просьбой способствовать решению вопроса по обеспечению необходимым ресурсом природного газа членов ассоциации - поставщиков бюджетным учреждениям и организациям на тех условиях, которые указаны в меморандуме, то есть по цене 16,4 грн за куб. м, из ресурса ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" в объеме, достаточном для надлежащего проведения отопительного сезона 2021-2022 гг., используя механизм балансирующей группы", – говорится в письме.

Как сообщалось, в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины 30 сентября 2021 года центральная и местные власти совместно с НАК "Нафтогаз Украины" подписали меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне. Документом, в частности, зафиксировано, что для бюджетных организаций на период до 1 января 2023 будет действовать "льготный" тариф на газ в размере 16,4 грн за 1 куб. м с НДС без стоимости транспортировки.

В то же время, как отметил Компан, предложенный меморандумом механизм закупки газа бюджетниками по "льготной" цене у ГК "Нафтогаз Трейдинг" не был согласован с требованиями действующего законодательства, в частности, с требованиями закона "О публичных закупках". При этом единственным владельцем природного газа в Украине, который может быть реализован бюджетным учреждениям и организациям по цене, предусмотренной меморандумом, является группа "Нафтогаз".

"Вместе с тем в сжатые сроки провести новые торги, в том числе по заключению договоров с ООО "Нафтогаз Трейдинг" для соблюдения требований законодательства не представляется возможным», – считает глава АПЭ.

К тому же, по его мнению, законы ограничивают бюджетные организации в праве закупать природный газ по прямым договорам, а действующие поставщики ограничены в возможностях закупать ресурс на тех же условиях, что и "дочка" НАК "Нафтогаз" - ГК "Нафтогаз Трейдинг". В результате ООО, не имея развитой инфраструктуры в регионах, не сможет в сжатые сроки заключить тысячи договоров с бюджетными и религиозными организациями.

"Проблему обеспечения газом бюджетных и религиозных организаций можно решить, не отменяя действующие законы и нормативные акты. Согласно последним изменениям в Кодекс газотранспортной системы в настоящее время в Украине возможно создание балансирующих групп поставщиков природного газа", – утверждает Компанец.

Как пояснил глава ассоциации, в настоящее время члены АПЭ, осуществляющие поставки природного газа бытовым потребителям, как раз заключили договоры о создании балансирующей группы с ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" и соответствующие договоры купли - продажи природного газа в рамках такой балансирующей группы. Через механизм балансирующей группы владелец ресурса – "Нафтогаз" - может контролировать целевое использование (поставщиками) реализованного ресурса.

"Этот опыт можно использовать для налаживания поставок газа отечественной добычи для нужд бюджетных и религиозных организаций. При этом последним не придется заключать новые договоры поставки со срывом отопительного сезона и нарушать требования законодательства о публичных закупках", – считает Компанец.

Теги: #бюджетники #нафтогаз_трейдинг #апэ
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