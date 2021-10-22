Есть высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после 1 ноября – источник

Кишиневу на переговорах в Москве не удалось согласовать условия нового контракта на поставку газа.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам, двухдневные российско-молдовские переговоры по газовой тематике с участием представителей правительства и "Газпрома" у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака закончились безрезультатно.

"Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25% скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около 700 млн долл. США (без учета Приднестровья). Однако молдовская делегация, представленная двумя вице-премьерами Кульминским и Спыну, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной", - сказал источник.

Поставки газа в Молдову после 1 ноября оказались под угрозой, отметил он.

"В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты", - сказал собеседник агентства.