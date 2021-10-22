Экономика

18:26 22.10.2021

Заявки на газовый договор с "Нафтогазом" подали почти 2,5 тыс. бюджетников

2 мин читать
Заявки на газовый договор с "Нафтогазом" подали почти 2,5 тыс. бюджетников

Заявки на заключение договоров на закупку природного газа у "Нафтогаз Трейдинга" подали почти 2,5 тыс. бюджетных учреждений и организаций в рамках меморандума по проблемным вопросам теплообеспечения, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников онлайн-совещания по подготовке к зиме у министра развития громад и территорий Алексея Чернышова,

В то же время в работу взяли только 225 пакетов документов из-за неполных данных или ошибок в них.

Министр отметил, что при таких темпах могут возникнуть проблемы с началом отопительного периода у бюджетников, поэтому участники совещания обсудили предложение о создании в регионах рабочих групп, которые бы предварительно проверяли правильность заполнения документов.

По словам собеседника агентства, на совещании также обсудили проблему расторжения контрактов с действующими поставщиками, которые не могут обеспечить необходимый уровень цен. При этом действующие поставщики умышленно затягивают процедуру, из-за чего бюджетники пока не могут перейти к "Нафтогазу".

"Причиной таких ситуаций могут быть бизнес-интересы поставщика и заказчика, поэтому с такими случаями будут разбираться отдельно. По мнению участников обсуждения, для сохранения непрозрачных схем газоснабжения могут использовать политическую риторику", - сказал он.

Среди проблемных вопросов назывались также попытки отдельных операторов газораспределительных сетей в несколько раз повысить тариф на распределение газа. "Например, для Мариуполя реализация таких планов выльется в 322 млн грн дополнительных расходов. Такой рост вызван, в частности, применением при подсчете потерь тарифа для коммерческих организаций. К разрешению ситуации привлекут НКРЭКУ, представитель которой участвовал в совещании", - отметил собеседник агентства.

В целом договоры на поставку газа с "Нафтогаз Трейдингом" планируют подписать 12,5 тысячи бюджетников. Группа "Нафтогаз" выделила дополнительных специалистов с различных компаний для помощи своей "дочке" для заключения договоров.

Теги: #бюджетники #газ #заявки #нафтогаз_трейдинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:54 22.10.2021
Макрон не ожидает быстрого снижения цен на газ

Макрон не ожидает быстрого снижения цен на газ

17:45 22.10.2021
Лидеры стран ЕС согласились изучить вопрос о создании стратегических газовых запасов

Лидеры стран ЕС согласились изучить вопрос о создании стратегических газовых запасов

07:56 22.10.2021
Саммит ЕС поручил Еврокомиссии изучить модель формирования цен на газовом рынке

Саммит ЕС поручил Еврокомиссии изучить модель формирования цен на газовом рынке

07:13 22.10.2021
Байден считает, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

Байден считает, что цены на газ останутся высокими вплоть до 2022 года

18:43 21.10.2021
Премьер Польши считает Россию ответственной за рост цен на энергоносители

Премьер Польши считает Россию ответственной за рост цен на энергоносители

16:24 21.10.2021
Рада приняла закон о развитии производства биометана

Рада приняла закон о развитии производства биометана

13:33 21.10.2021
Глава "Нафтогаза" призывает ужесточить требование финансовых гарантий к поставщикам газа

Глава "Нафтогаза" призывает ужесточить требование финансовых гарантий к поставщикам газа

11:25 21.10.2021
Оператор ГТСУ подал заявку на участие в сертификации Nord Stream-2 AG.

Оператор ГТСУ подал заявку на участие в сертификации Nord Stream-2 AG.

01:33 21.10.2021
Украина может отказаться от газового импорта в течение 5 лет - Витренко

Украина может отказаться от газового импорта в течение 5 лет - Витренко

11:32 20.10.2021
"Нафтогаз" планирует за 10 лет увеличить добычу в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м - Витренко

"Нафтогаз" планирует за 10 лет увеличить добычу в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м - Витренко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НКЦБФР надеется на запуск в 2022г биржевых индексов на лес, электроэнергию и газ и торговлю ими

Банкиры допускают небольшую сезонную девальвацию в ноябре в пределах 27 грн/$1

Рада приняла закон об энергоэффективности

Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит в ближайшее время - Стефанишина

НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,1% и в 2022г до 3,8%

ПОСЛЕДНЕЕ

Предельная цена бензина и дизтоплива в Украине на конец октября увеличена на 60-70 коп./литр

Парламент Молдовы объявил в стране режим чрезвычайного положения на месяц в связи с энергетическим кризисом

"Укрлендфарминг" заявляет об игнорировании нардепом Юрчишиным позиции компании по иску "Нибулона" к ее "дочке"

Нардеп инициировал рассмотрение в профильном комитете иска "Нибулона" к ЧАО "Райз" о долге за урожай

Молдова введет режим ЧП в сфере энергетики

НКЦБФР надеется на запуск в 2022г биржевых индексов на лес, электроэнергию и газ и торговлю ими

"Нова Пошта" предупреждает о мошенниках, прикрывающихся названием компании в соцсетях

Банкиры допускают небольшую сезонную девальвацию в ноябре в пределах 27 грн/$1

Рада приняла закон об энергоэффективности

Onur начала строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА