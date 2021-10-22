Лидеры стран ЕС согласились изучить вопрос о создании стратегических газовых запасов

Главы государств и правительств ЕС согласились подумать над возможностью создания стратегических запасов газа, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы договорились подумать, как можно было бы создать стратегический запас газа", - сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Кроме того, мы подумаем об идее совместных закупок газа", - добавила фон дер Ляйен.

Наконец, по ее словам, участники встречи в верхах согласились, что ЕС нужно "интенсифицировать контакты с поставщиками газа", чтобы, в частности, добиться диверсификации поставок.

Ранее в октябре многие из этих идей, одобренных в пятницу лидерами стран ЕС, озвучили в Еврокомиссии.

"Более интегрированная система хранения газа, возможно, позволит оптимизировать цены. Страны смогли бы легче получать доступ к газохранилищам. Также речь может пойти об оптимизации использования самих газохранилищ", - сказала 13 октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, комментируя планы Брюсселя по борьбе против высоких цен на газ.

Кроме того, как сообщила Симсон, Брюссель "изучит потенциальную выгоду от проведения на добровольной основе совместных закупок запасов газа".

Она в очередной раз отметила, что в долгосрочной перспективе стабильные цены на энергетику в ЕС, по мнению Еврокомиссии, можно будет обеспечить лишь в случае перехода на возобновляемые источники энергии, находящиеся в самом Евросоюзе.