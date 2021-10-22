Парламент Молдовы объявил в стране режим чрезвычайного положения на месяц в связи с энергетическим кризисом

В Молдове объявлен режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней, с 22 октября по 20 ноября, в связи с кризисом в энергетической сфере. Такое решение принято в пятницу на чрезвычайном заседании парламента.

За принятие решения об объявлении режима чрезвычайного положения проголосовали 55 депутатов (из 101) от правящей партии "Действие и солидарность".

С запросом о введении чрезвычайного положения обратилась в парламент премьер-министр Наталья Гаврилица, после принятия постановления правительства по этому поводу.

"У нас сложилась критическая ситуация в области газоснабжения. В этом месяце образовался дефицит в 16 млн кубометров газа. Необходимый объем газа на октябрь покрывается только на 67%. Давление в системе транспортировки газа упало до 13,4 бара. Это критический уровень для функционирования систем транспортировки природного газа. В этой ситуации мы вынуждены закупать природный газ из других источников, но для выполнения плана действий необходимо обеспечить определенные условия. Для этого мы и предлагаем ввести режим чрезвычайного положения", - сказала Гаврилица.

Отвечая на вопросы депутатов, она подчеркнула, что "правительство ведет переговоры о поставке газа для всей страны, включая Приднестровский регион".

"После введения чрезвычайного положения, мы поручим государственной компании Energocom закупить необходимый объем природного газа из альтернативных источников для обеспечения необходимого давления в трубопроводах", - сказала премьер-министр.

Она отметила, что Молдова обратилась к альтернативным трейдерам, чтобы покрыть дефицит.

"Мы предоставим компании Energocom финансовые ресурсы для закупки необходимых объемов газа. Предложение уже опубликовано сегодня утром, мы ждем ответа от трейдеров и установим прозрачную процедуру для совершения закупки", - сказала Гаврилица.

Отвечая на вопросы об "импорте газа из альтернативных источников", она отметила, что Молдова имеет четыре точки, через которые может получать газ - три из них на границе с Украиной и один - на границе с Румынией.

"Мы заинтересованы в получении газа для всей страны. Будем действовать в зависимости от предложения, импортировать через все доступные точки", - подчеркнула премьер.

Она также отметила, что правительство надеется в кратчайшие сроки решить проблему импорта газа.

"Делегация Молдовы в составе двух вице-премьеров вчера и сегодня находятся в Москве, они ведут переговоры с "Газпромом". Мы делаем все, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа всем потребителям Молдовы", - заявила Гаврилица.

При принятии решения, парламент проголосовал за принятие поправки, согласно которой режим чрезвычайного положения не отменяет проведение выборов в местные орган власти. Это связано с тем, что 21 ноября должны состояться выборы мэров в 15 населенных пунктах Молдовы, включая город Бельцы - второй по численности населения город в республике.