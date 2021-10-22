Нардеп инициировал рассмотрение в профильном комитете иска "Нибулона" к ЧАО "Райз" о долге за урожай

Народный депутат Ярослав Юрчишин (парламентская фракция "Голос") инициировал рассмотрение на следующих заседаниях Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики дела о долге ЧАО "Компания "Райз" (Киев, входит в состав агрохолдинга "Укрлэндфарминг") перед трейдерской компанией Nibulon S. A. (Швейцария), которая в судебном порядке пытается вернуть свыше $17 млн долга за непоставку ей кукурузы в 2010 году.

Об этом депутатское объединение "Справедливость" написало в Facebook в четверг.

"Дело в том, что еще с 2014 года компания "Нибулон" не может добиться возмещения более $17 млн, что было признано национальным судом Украины. Должник в этой истории - ЧАО "Компания "Райз", которая принимала участие в эмиссии евробондов иностранной компании в общем размере более $540 млн", - указывается в сообщении объединения нардепов.

По данным объединения, рассмотрение данного дела относительно ситуации, сложившейся вокруг иностранного юридического лица Nibulon S.A., инициировали представители бизнес-ассоциаций, среди которых Европейская Бизнес Ассоциация, Американо-украинский деловой совет, Всеукраинская сеть добродетели и комплаенс.

"Факты незаконного завладения средствами государства и иностранных кредиторов, а также противоправное бездействие со стороны соответствующих национальных органов правопорядка могут быть связаны с нарушением антикоррупционного законодательства и должны быть надлежащим образом расследованы антикоррупционными органами!", - подчеркнули в "Справедливости".

Объединение уточнило, что члены профильного комитета единодушно поддержали инициативу Юрчишина, следовательно, данный судебный спор будет обязательно рассмотрен на одном из следующих его заседаний.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, 78,3% в уставном капитале "Компании "Райз" принадлежит гражданину США Пьяцца Николасу Энтони, управляющему ею через ТНА Корпорейт Солюшнс ЛЛС (TNA Corporate solutions LLC)

Как сообщалось, окружной суд Цюриха в марте 2016 года наложил арест на имущественные права ЧАО "Компания "Райз" в общем размере 121 млн швейцарских франков в связи с неисполнением им решения апелляционной коллегии арбитражного суда Международной ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA).

GAFTA 10 марта 2016 года сообщила об отказе "Райза" выполнить решение арбитража по спору подконтрольной "Нибулону" трейдерской компанией Nibulon S.A. (Швейцария) о непоставке 158 тыс. тонн кукурузы в 2010 году, сумма которого с учетом штрафных санкций составляет около $21,5 млн. В то же время холдинг "Укрлэндфарминг", который приобрел "Райз" в 2011 году, отрицает наличие такого долга и заявляет о намерении продолжить отстаивать свои права во всех возможных инстанциях.

ООО "СП "Нибулон" создано в 1991 году. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, мощности хранения 2,25 млн тонн и флот из 82 ед. (из них 23 буксира), а также Николаевский судостроительный завод. "Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли в 12 областях Украины и экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира.

Флот компании "Нибулон" в период навигации 2020 года перевез рекордные 4,14 млн тонн грузов, превысив на 8,9% показатель 2019 года (3,8 млн тонн).

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард" является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов.