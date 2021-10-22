Экономика

09:19 22.10.2021

Молдова введет режим ЧП в сфере энергетики

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Молдова введет режим ЧП в сфере энергетики

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица анонсировала введение в стране чрезвычайного положения в области энергетики.

Она сообщила на брифинге в пятницу, что режим ЧП вводится в связи с нехваткой газа и падением давления в газовой системе республики. В связи с этим, в пятницу будет созвано заседание правительства, а затем премьер-министр придет в парламент, чтобы просить о введении режима чрезвычайного положения.

Вице-председатель парламента Михай Попшой заявил на брифинге, что парламент поддержит предложение правительства, чтобы "предоставить правительству рычаги для управления энергетическим кризисом".

Теги: #молдова #чп #энергетика
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