Молдова введет режим ЧП в сфере энергетики

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица анонсировала введение в стране чрезвычайного положения в области энергетики.

Она сообщила на брифинге в пятницу, что режим ЧП вводится в связи с нехваткой газа и падением давления в газовой системе республики. В связи с этим, в пятницу будет созвано заседание правительства, а затем премьер-министр придет в парламент, чтобы просить о введении режима чрезвычайного положения.

Вице-председатель парламента Михай Попшой заявил на брифинге, что парламент поддержит предложение правительства, чтобы "предоставить правительству рычаги для управления энергетическим кризисом".