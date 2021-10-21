"Нова Пошта" предупреждает о мошенниках, прикрывающихся названием компании в соцсетях

"Нова Пошта" заявляет о распространении мошенниками в мессенджерах информации о фейковой акции, проходящей якобы от имени "Новой почты", под видом которой может распространяться вирусная программа.

Как отмечается в сообщении компании, в четверг в месседжерах проводилась массовая рассылка сообщений о фейковой акции, в которой можно выиграть деньги якобы от лица "Новой Почты", на деле являющейся мошеннической схемой распространения вредоносного ПО.



"Не переходите по ссылке, это мошенники! Обратите внимание, что на мобильных устройствах под картинкой розыгрыша мошенниками указан якобы адрес сайта "Нова Пошта", на самом деле являющийся всего лишь названием страницы фейкового сайта, ссылка на который размещена чуть ниже. И если вы перейдете по ссылке, то попадете на сайт мошенников", - предупреждают в компании.



В "Нова Пошта" предполагают, что при переходе по ссылке на сайте злоумышленников идет анализ операционной системы мобильного устройства, после чего на устройтво пользователя загружается версия вирусной программы, соответствующая используемой ОС.

"Вирус в мобильном устройстве размножается, путем отправки смс всем контактам владельца устройства с почти-уникальными ссылками на те же сайты для вирус-инъекций. Мы идентифицировали уже около десятка таких фишинговых сайтов и в процессе их блокировки. Но прошу вас, не переходите по ссылке и не участвуйте в этом разводе", - написала на своей странице в Facebook директор по корпоративным коммуникациям Елена Плахова.



В компании призывают пользователей быть бдительными и соблюдать правила безопасного общения в мессенджерах:



- не открывать сообщений от незнакомцев.

- не переходить по ссылкам и не загружать файлы от незнакомцев.

"Если вы все же перешли по ссылке, обновите пароли от всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы их не смогли сломать мошенники", - подчеркивают в компании.