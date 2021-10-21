Экономика

16:27 21.10.2021

Рада приняла закон об энергоэффективности

2 мин читать
Рада приняла закон об энергоэффективности

Верховная Рада Украины приняла закон об энергетической эффективности - законопроект №4507 от 17 декабря 2020 года на заседании в четверг поддержали 282 народных депутата.

Авторами соответствующей законодательной инициативы выступили депутаты фракции "Слуга народа", в частности Сергей Нагорняк, Андрей Жупанин и глава энергокомитета Андрей Герус, а также депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондар, депутат от фракции "Батькивщина" Алена Шкрум и Вадим Ивченко, от фракции "Голос" – Леся Василенко и Инна Совсун.

Как сообщал ранее Нагорняк, документ содержит предпосылки к созданию около 1 млн рабочих мест в Украине, а также возможности для роста ВВП.

Согласно пояснительной записке к документу, он разработан, в частности, во исполнение договора об основании Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Законопроектом, в частности, предлагается устанавливать целевой показатель ежегодного сокращения потребления энергии, который должен составлять не менее 0,7% от совокупного годового объема поставок энергии потребителям энергопоставляющими организациями, усредненного за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.

Кроме того, предусматривается установление требований к экодизайну энергопотребляющих продуктов и услуг, а также требования к уровню энергоэффективности к закупкам и аренде зданий госорганами власти и органами местного самоуправления.

Согласно законопроекту, посредством господдержки вводятся меры стимулирования установки интеллектуальных систем учета энергии, в том числе бытовыми потребителями.

Его положениями предусмотрено урегулирование деятельности по энергоаудиту, включающее порядок и особенности квалификации энергоаудиторов, процедуры осуществления энергоаудита.

Авторы законопроекта также предлагают популяризировать инструменты энергоэффективности среди населения и стимулировать развитие энергосервиса, законодательно урегулировав эти вопросы.

Теги: #энергоэффективность #рада #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:24 21.10.2021
Рада приняла закон о развитии производства биометана

Рада приняла закон о развитии производства биометана

12:03 21.10.2021
Рада примет закон о столице в конце ноября - нардеп

Рада примет закон о столице в конце ноября - нардеп

11:56 21.10.2021
В Раду проходят 8 партий, рейтинги "Евросолидарности" и "Слуги народа" сравнялись – соцопрос КМИС

В Раду проходят 8 партий, рейтинги "Евросолидарности" и "Слуги народа" сравнялись – соцопрос КМИС

10:41 21.10.2021
Рада в пятницу примет постановление о пропуске в парламент по "ковидному" сертификату – Радуцкий

Рада в пятницу примет постановление о пропуске в парламент по "ковидному" сертификату – Радуцкий

09:29 20.10.2021
Рада в среду рассмотрит в первом чтении госбюджет-2022

Рада в среду рассмотрит в первом чтении госбюджет-2022

09:11 20.10.2021
Послы G7 в Украине приветствовали принятие Радой поправок к закону о НАБУ

Послы G7 в Украине приветствовали принятие Радой поправок к закону о НАБУ

19:11 19.10.2021
Рада приняла закон об усилении независимости Нацбанка из меморандума с МВФ

Рада приняла закон об усилении независимости Нацбанка из меморандума с МВФ

19:10 19.10.2021
В Аппарат Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности с поста министра экологии - Палийчук

В Аппарат Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности с поста министра экологии - Палийчук

17:57 19.10.2021
Рада приняла закон об усилении независимости Нацбанка из меморандума с МВФ

Рада приняла закон об усилении независимости Нацбанка из меморандума с МВФ

17:01 19.10.2021
Стефанчук созывает на четверг внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского

Стефанчук созывает на четверг внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит в ближайшее время - Стефанишина

НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,1% и в 2022г до 3,8%

Нацбанк Украины сохранил прогноз инфляции на 2021г на уровне 9,6%

НБУ ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых

Синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой - посол ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Onur начала строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра

"Киевтеплоэнерго" настаивает на пересмотре прайс-кэп на рынке э/э с учетом роста цены газа

Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина получит в ближайшее время - Стефанишина

НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,1% и в 2022г до 3,8%

Дорожники до 2022 года отремонтируют трассу Синевир-Буштино в Закарпатской области

Нацбанк Украины сохранил прогноз инфляции на 2021г на уровне 9,6%

НБУ ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых

Бизнес настаивает на обязательной доработке законопроекта "О рынке древесины" – ЕБА

Глава "Нафтогаза" призывает ужесточить требование финансовых гарантий к поставщикам газа

Синхронизация украинских электросетей с европейскими все еще остается отдаленной перспективой - посол ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА