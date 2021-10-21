"Киевтеплоэнерго" настаивает на пересмотре прайс-кэп на рынке э/э с учетом роста цены газа

КП "Киевтеплоэнерго" заявляет о необходимости откорректировать ценовые ограничения на рынке электроэнергии с учетом возросшей цены газа и потерей в итоге конкурентоспособности ТЭЦ, работающими на этом ресурсе.

"Решение вопроса относительно корректировки ценовых ограничений на рынке электроэнергии становится критически необходимым условием для обеспечения бесперебойной работы газовых ТЭЦ", – говорится в релизе предприятия, распространенном в четверг.

В сообщении отмечается, что в связи с этим КП обратилось к Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с соответствующими предложениями, а также неоднократно обращалось в межотопительный сезон с предложениями по урегулированию деятельности газовой генерации э/э. При этом в КТЭ не озвучили конкретные предложения к регулятору.

По подсчетам КП, в управлении которого находятся две газовые теплоцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, соотношение стоимости угля и газа, являющихся основным сырьем для производства э/э, сейчас составляет 1:5, при этом даже с учетом более высокой эффективности газовых ТЭЦ себестоимость э/э на газу в три раза превышает себестоимость э/э на угле.

"Вместе с тем ограничения цен на электроэнергетическом рынке ориентированы на себестоимость более дешевой угольной генерации э/э", – отмечают в "Киевтеплоэнерго".

Там подчеркивают, что это уже привело к вынужденной остановке энергоблоков, которые, кроме э/э, также производят тепло.

"В условиях низких запасов угля на украинских электростанциях становятся возможными угрозы применения в зимний период графиков ограничения потребителей электроэнергии", – указали в КП, отметив, что ТЭЦ в энергодефицитный зимний период обеспечивают до 10% общего объема производства э/э и в значительной степени отвечают за балансирование рынка.

Там также обратили внимание, что потеря конкурентоспособсности ТЭЦ угрожает выполнению обязательств Украины перед Евросоюзом относительно интеграции в ENTSO-E, поскольку в таких условиях успешное проведение НЭК "Укрэнерго" специальных испытаний маловероятно,

По данным КП, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 обеспечивают около 70% потребностей Киева в тепле и 60% – э/э.

Как сообщалось, НКРЭКУ с 1 августа повысила прайс-кэпы на рынке электроэнергии в ОЭС до 2 тыс грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и до 4 тыс. грн/МВт-ч в часы максимальной нагрузки.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, объемы производства электроэнергии атомными станциями Украины в отопительном сезоне 2021/22 вырастут на 5,5 млрд кВт-ч по сравнению с предыдущим, что эквивалентно 3 млн тонн угля. При этом Галущенко отметил, что рост производства атомной э/э также обусловлен потерей 25% мощностей тепловой генерации, а именно ТЭЦ, работающих на газе.

"Из-за значительного роста цены на газ мы потеряли производителей э/э из этого ресурса – ТЭЦ. Это потеря в энергосистеме 3 тыс. МВт", – уточнил министр.

В начале октября Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона в столице и недопущения роста тарифов на тепло и горячую воду.

НКРЭКУ на заседании 16 сентября увеличила тарифы на производство тепловой энергии для разных категорий потребителей в восьми теплогенерирующих компаниях, которые эксплуатируют теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) или когенерационные установки (КГУ), в том числе и для "Киевтеплоэнерго". Тариф для бюджетных и религиозных организаций был увеличен почти в 2 раза, при этом тариф для населения снизился с 937,74 грн/Гкал до 900,67 грн/Гкал.