Дорожники до 2022 года отремонтируют трассу Синевир-Буштино в Закарпатской области

В Закарпатской области до конца года будет отремонтирована по всей протяженности одна из самых проблемных дорог местного значения - О 070603 Синевир - Колочава - Буштино.

"Протяженность автодороги составляет 66 км. Чуть больше 3 км удалось восстановить в 2020 году, однако до конца текущего года эту дорогу планируют восстановить в полном объеме", - сообщил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий на своей странице в Facebook .

Ремонт этой дороги является частью проекта "Малый карпатский круг", который входит в программу президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".

Сейчас в пределах маршрута ведутся работы сразу на трех участках. Один из них - в селе Колочава, где уже полностью обустроили асфальтобетонное покрытие. Осталось сделать кольцевую развязку в пределах села, нанести дорожную разметку, сделать тротуары, барьерное ограждение и установить дорожные знаки.

Также продолжаются подготовительные работы по укладке основания дорожного покрытия в еле Драгово.

Третий отрезок в работе - участок в селе Буштино в направлении Чумалево. Здесь подрядная организация прокладывает слой дорожной одежды из крупнозернистого асфальтобетона.

Согласно проектной документации в рамках капитального ремонта на автодороге также установят новое барьерное ограждение, тротуары, обустроят кюветы и обочины.

"Отремонтированная дорога О 070603 Синевир - Колочава - Буштино станет одним из тех маршрутов, которые помогут открыть Закарпатье и его жемчужины для жителей других областей и стран", - подчеркнул Билецкий.