Экономика

14:18 21.10.2021

НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,1% и в 2022г до 3,8%

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НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,1% и в 2022г до 3,8%

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2021 году с 3,8% до 3,1%, в 2022 году – до 3,8% с 4%, сообщил регулятор на официальном сайте.

"Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году", – указал регулятор.

Как отметил НБУ, неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей и последствия логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году.

"Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%", - указал регулятор.

При этом рост экономики будет обеспечивать дальнейшее возобновление мировой экономики и расширение внутреннего спроса, в том числе инвестиционного. НБУ также прогнозирует сохранение благоприятных условий торговли для украинских экспортеров, а также вакцинацию населения, которая позволит избежать локдаунов.

При этом Нацбанк улучшил прогноз номинального ВВП в 2021 году до 5,19 трлн грн с 4,975 трлн грн, в 2022-м – до 5,75 трлн грн с 5,485 трлн грн, указано в материалах центробанка.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%. В этом году Минэкономики и правительство ожидают роста на 4,1%

Теги: #нацбанк #прогноз #ввп
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