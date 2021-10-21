Экономика

14:05 21.10.2021

НБУ ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых

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НБУ ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых

Национальный банк Украины (НБУ), как и ожидал рынок, сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых, сообщается на сайте НБУ.

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Это согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза", – говорится в сообщении.

В случае роста заболеваемости и, как следствие, локдауна и существенного замедления экономической активности, а также усиления фундаментального инфляционного давления Нацбанк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%, указал регулятор.

Теги: #учетная_ставка #нбу #нацбанк
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