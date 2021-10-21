Бизнес настаивает на обязательной доработке законопроекта "О рынке древесины" – ЕБА

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) настаивают на обязательной доработке законопроекта "О рынке древесины" с учетом предложений бизнеса, в частности, в нем должен быть предусмотрен каскадный принцип проведения аукционных торгов.

"По нашему мнению, первоочередной доступ к ресурсу необходимо предоставить компаниям, имеющим производственные мощности на территории Украины и перерабатывающим древесину на территории Украины", - отмечается в пресс-релизе ЕБА в четверг.

Кроме того, отмечается в сообщении, необходимо существенно пересмотреть и упростить нормы администрирования операций с изделиями из древесины.

"По мнению бизнеса, они не только избыточны, но и неуместны с учетом специфики функционирования рынка. Бизнес считает нецелесообразным декларирование операций с изделиями из древесины, зато стоило бы сосредоточиться на декларировании заготовки и продажи (перепродажи) именно древесины", - отмечают эксперты ассоциации.

В ЕБА также отмечают необходимость пересмотреть перечень изделий из древесины, нуждающихся в получении сертификата происхождения и исключить из него продукты, не являющиеся продуктами первичной переработки древесины.

В пресс-релизе отмечается, что рассмотрение этого законопроекта (№4197-д) в Верховной Раде планируется 22 октября.

"Стоит отметить, что в обновленной версии законопроекта были учтены некоторые важные предложения от бизнеса. В частности, появились положения, предусматривающие механизм продажи древесины на условиях оферты в паритете с аукционными торгами и реструктуризации государственных лесохозяйственных предприятий путем отделения деревообрабатывающих подразделений гослесхозов", - отмечается в пресс-релизе.

Ассоциация отмечает, что продолжает нарабатывать предложения в редакцию законопроекта, которые будут предоставлены дополнительно.

Как сообщалось, доработанный законопроект "О рынке древесины" №4197-д предполагает отмену моратория на экспорт из Украины необработанной древесины и введение прозрачного рынка древесины.

Законопроект зарегистрировала в ВР 10 сентября текущего года группа из 10 народных депутатов, в том числе Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа"), Борис Приходько (группа "Довира"), Ярослав Рущишин ("Голос").

Согласно пояснительной записке к законопроекту, доработанный проект комплексно урегулирует функционирование лесного портала, внедряет плановость заготовки древесины постоянными лесопользователями.

Он предусматривает, в частности, публичность информации о продаже древесины и изделий из нее и предлагает предоставить доступ к ней всем участникам рынка, а также устанавливает ответственность собственников леса и постоянных лесопользователей за отказ поставлять покупателям определенную договором древесину, определяет принципы проведения электронных аукционов, их виды и требования обнародования информации.

Как сообщалось, глава Гослесагентства Юрий Болоховец в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что принятие закона о рынке древесины, разрешающего экспорт из Украины необработанных лесоматериалов и пиломатериалов, прогнозируется до конца 2021 года.

Помимо того вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что принятие законопроекта No4197-д "О рынке древесины" будет способствовать восстановлению лесов и обеспечению прозрачности рынка древесины как в Украине, так и в ЕС.