Глава "Нафтогаза" призывает ужесточить требование финансовых гарантий к поставщикам газа

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко призвал ужесточить требования предоставления финансовых гарантий к поставщикам природного газа на фоне массового отказа многих компаний от выполнения своих контрактов с бюджетными организациями.

"Те же бюджетные организации, которые ранее выходили на рынок, проводили тендеры и покупали газ у компании "рога и копыта", сейчас должны ставить такие требования, чтобы только надежные поставщики могли принимать участие в тендерах", - сказал он в интервью DW.

По его словам, в свою очередь Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) должен пересмотреть подход к предъявлению требований по предоставлению финансовых гарантий от организаторов торгов, которые ранее считались излишними и ограничивающими конкуренцию.

"Важно, чтобы конкуренция была не между "рогами и копытами", а чтобы конкуренция была между надежными поставщикам, которые действительно могут выполнять свои обязательства, тогда это настоящая конкуренция, а не имитация", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

Витренко отметил, что многие компании безответственно выходят на рынок поставок с целью осуществления спекуляции на уровнях цены покупки и продажи газа.

Источник: https://youtu.be/Vq_0sQ9O76o