Экономика

11:34 21.10.2021

"Укрзализныця" готова привлекать специалистов Deutsche Bahn на четких условиях с привязанным к KPI вознаграждением

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"Укрзализныця" готова привлекать специалистов Deutsche Bahn на четких условиях с привязанным к KPI вознаграждением

АО "Укрзализныця" готова привлекать специалистов Deutsche Bahn в штат на четких условиях с привязанным к KPI вознаграждением.

"Если таких специалистов удастся отобрать – они будут на конкретных задачах, с четкими KPI... И однозначно, условия партнерства подразумевают, что компенсация будет четко привязана к результату, к проценту от достигнутого финансового эффекта", - сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, именно на таких условиях в УЗ готовы привлекать сторонних специалистов на постоянной основе.

По его словам, УЗ наметила несколько фаз партнерства с Deutsche Bahn.

"Действительно, мы проговариваем возможность продолжения этого партнерства в 2022 году. Есть желание на ряд задач привлечь их людей более системно, не просто как консультантов-экспертов, а и с точки зрения реализации согласованной стратегии... Мы предполагаем, что команда аналитиков, специалистов, которые оптимизируют использование подвижного состава в Германии, со своим программным продуктом, со своими решениями могут на более постоянной основе зайти в команду "Укрзализныци" и помочь нам построить эту функцию здесь, передавая опыт отечественным коллегам и работая уже в операционном формате, не только как консультанты", - заявил Перцовский.

Он также отметил, что в плане сотрудничества УЗ и DB - построение детальной модели развития пассажиропотока и бизнес-плана на следующие пять лет, который включит в себя моделирование и прогноз по бюджету.

"Этот элемент проекта включит также разработку мер по оптимизации подвижного состава, вагонного парка. Здесь задействуется определенный программный продукт, экспертиза, которая показывает, какие у нас резервы сокращения операционных затрат для перевозки заданного количества пассажиров при максимально эффективном использовании парка, какие у нас по годам потребности в подвижном составе, в капитальных инвестициях. Ведь мы не можем просто "хотеть обновить парк вагонов" и предъявлять это для госфинансирования. Это должна быть четкая целевая модель, с учетом опыта европейского оператора, обосновывающая потребность", - отметил Перцовский.

Теги: #укрзализныця #deutsche_bahn #перцовский
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