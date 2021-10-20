НБУ с 21 ноября запретит украинским банкам принимать русские рубли для зачисления на депозитные счета физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) с 21 ноября запретит украинским банкам принимать русские рубли для зачисления на депозитные счета физлиц, сообщила пресс-служба НБУ агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №103 от 8 октября 2021 года с целью привести регулятивно-правовые акты центробанка в соответствие к законодательству, в частности к закону 1618-IX, которым запрещается привлечение на территории Украины депозитов или предоставление займов кредитов, выраженных в валюте государства-оккупанта.

Пресс-служба напомнила, что в октябре 2017 года НБУ запретил банкам-финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами ЦБ РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников археологии, архитектуры, истории, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины, или содержащих тексты, касающиеся оккупации РФ административно территориальных единиц Украины.

Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке-продаже наличной инвалюты между банками.