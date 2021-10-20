Экономика

14:07 20.10.2021

Импорт кондитерской продукции в Украину позволяет корпорации Mars контролировать кризис в отрасли – финдиректор

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Импорт кондитерской продукции в Украину позволяет корпорации Mars контролировать кризис в отрасли – финдиректор

Отсутствие производственных мощностей в Украине и импорт в страну своих кондитерских изделий позволяет корпорации Mars успешно вести свою хозяйственную деятельность в условиях кризиса в отрасли, вызванного ростом цен на сырье и энергоресурсы, сообщила финансовый директор ООО "Марс Украина" (Бровары Киевской обл.) Светлана Грухаль.

"В области кондитерских изделий у нас все под контролем. Мы импортируем продукцию, а это дает возможность распределять сырьевую базу и ресурсы по производству в нескольких странах и таким образом компенсировать (кризисные явления – ИФ)", - пояснила она агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "Форума финансовых директоров Украины" в среду.

По ее данным, ключевым трендом в отрасли является рост спроса в Украине и соседних странах, в наибольшей степени выраженный в сегменте шоколада и жевательной резинки. Грухаль уточнила, что для удовлетворения этого спроса необходимо наращивать производство кондитерской продукции в регионе, чему препятствует рост цен на сырье, его недостаток, а также недостаток трудовых ресурсов.

"Если говорить про оценку развития кондитерской продукции именно для корпорации "Марс", то у нас все под контролем, и мы надеемся успешно закрыть этот год", - подытожила финдиректор компании.

В ходе форума она также сообщила, что в 2007 году компания планировала строительство завода в Бориспольском районе (Киевской обл.) по производству кормов для животных, однако из-за нестабильных условий ведения бизнеса в Украине отказалась от этой идеи. По ее словам, для крупных международных компаний наличие четких и понятных "правил игры" в стране является более важным фактором для инвестирования, чем хорошо развитые в ней меры господдержки бизнеса.

ООО "Марс Украина" - украинское подразделение крупной международной кондитерской компании Mars. Компания реализует в Украине продукты питания и ухода за домашними животными, производимые ею в России и Венгрии. Основные бренды - Snickers, MARS, Twix, Bounty, Milky Way, M&M's, Maltesers, Dove, Pedigree, Chappi, Whiskas, Kitekat, Sheba и другие.

Теги: #mars #кондитерка #импорт
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