Экономика

12:22 20.10.2021

В Украине до 2030 года может появиться малый модульный реактор – глава "Энергоатома"

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В Украине до 2030 года может появиться малый модульный реактор – глава "Энергоатома"

В Украине до 2030 года может появиться малый модульный реактор (ММР), сообщил глава НАЭК "Энергоатома" Петр Котин в ходе проходящего в Киеве в среду Украинского газового инвестиционного конгресса.

Он напомнил, что "Энергоатом" имеет ряд подписанных меморандумов по изучению возможности строительства ММР в Украине.

Как сообщалось, подписанный в сентябре 2021 года меморандум между "Энергоатом" и NuScale Power предусматривает, что американская компания будет предоставлять поддержку украинскому оператору АЭС в вопросах экспертизы технологии ММР, в том числе в технико-экономическом обосновании предложенных площадок для них, разработке сроков и промежуточных результатов проектов, исследовании затрат, техническом анализе, лицензировании и разрешительной деятельности, а также инженерных исследованиях и проектировании.

Кроме того, еще в 2018 году "Энергоатом" подписал с американской Holtec International меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании в Украине малых модульных реакторов SMR-160.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #котин #реактор #энергоатом
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