Экономика

11:32 20.10.2021

"Нафтогаз" планирует за 10 лет увеличить добычу в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м - Витренко

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"Нафтогаз" планирует за 10 лет увеличить добычу в 1,8 раза, до 24 млрд куб. м - Витренко

"Нафтогаз Украины" ставит перед собой задачу увеличить добычу природного газа в ближайшие десять лет в 1,8 раза – с текущих примерно 13 млрд куб. м до 24 млрд куб. м, сообщил глава правления НАК Юрий Витренко в ходе проходящего в Киеве в среду Украинского газового инвестиционного конгресса.

По его словам, производство газа целесообразно развивать как на суше, так и на шельфе при себестоимости его добычи до $160 за 1 тыс. куб. м, при этом у НАК есть проекты дешевле этой себестоимости.

Витренко также отметил, что компания будет стараться привлекать международные инвестиции для развития украинской газодобычи.

"Наша задача состоит не в том, чтобы конкурировать с другими компаниями, а в том, чтобы стать платформой для привлечения инвестиций в газовую отрасль", - сказал он.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування", 100% которого принадлежит "Нафтогазу", в 2020 году сократило валовую добычу газа на 5% (на 0,659 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 14,233 млрд куб. м, в т.ч. товарного газа – на 1,3% (на 0,173 млрд куб. м), до 13,448 млрд куб. м.

"Укргазвыдобування" в январе-сентябре 2021 года сократило валовую добычу газа на 4,8% (на 0,517 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10,204 млрд куб. м, в т.ч. добычу товарного газа – на 4,8% (на 0,484 млрд куб. м), до 9,652 млрд куб.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.

Теги: #нафтогаз #газ #планы #добыча
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