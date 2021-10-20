Экономика

11:11 20.10.2021

Бизнесмен Хмельницкий ищет партнера для синергии в развитии аэропорта "Киев"

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Бизнесмен Хмельницкий ищет партнера для синергии в развитии аэропорта "Киев"

Бизнесмен Василий Хмельницкий ищет партнера для совместного развития международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны).

"Я сейчас ищу партнера по аэропорту (международный аэропорт "Киев" - ИФ). Но мне важно не просто продать аэропорт, а взять партнеров, у которых есть слот самолетов, которые имеют репутацию в этом бизнесе, которые имеют дешевые кредиты, которые сделают правильную стратегию для аэропорта. Мне нужен их опыт" - сказал Василий Хмельницкий в ходе интервью с совладельцем и СЕО порта TIS Андреем Ставницером.

Бизнесмен также подчеркнул, что ему важна синергия с партнером.

Как сообщалось, ранее Хмельницкий заявлял, что планирует продолжать инвестиции в аэропорт "Киев".

Международный аэропорт "Киев" расположен в 7 км от центра столицы. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине. В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа Boeing-737, Airbus A-320. Однако даже в случае A-320 существуют ограничения по загрузке при выполнении дальних рейсов.

По итогам прошедшего в 2010 году инвестиционного тендера аэропортом управляет компания "Мастер-Авиа", которая заключила договор аренды имущества аэропорта на 49 лет. По данным компании, за это время она инвестировала более $50 млн в создание новой инфраструктуры аэропорта и до сих пор направляет все имеющиеся ресурсы на погашение кредита. Бенефициарами ООО, согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, являются Василий Хмельницкий и Костржевский.

В марте 2019 года, Хмельницкий рассказал, что его бизнес-группа UFuture владеет 90% акций компании ООО "Мастер-Авиа", еще 10% в компании принадлежит партнеру Хмельницкого Денису Костржевскому.

"Мастер-Авиа" владеет терминалами и перроном, а на балансе коммунального предприятия МА "Киев" (Жуляны) находятся аэродром и взлетная полоса.

Теги: #киев #развитие #транспорт #аэропорт
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