Экономика

19:28 19.10.2021

"Энергоатом" в рамках меморандума с Westinghouse о строительстве энергоблоков подготовил межправсоглашение между Украиной и США

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"Энергоатом" в рамках меморандума с Westinghouse о строительстве энергоблоков подготовил межправсоглашение между Украиной и США

НАЭК "Энергоатом" подготовила и отправила на согласование в центральные органы власти межправительственное соглашение между Украиной и США о строительстве энергоблоков по технологии американской компании Westinghouse, сообщил глава компании Петр Котин.

"Мы уже подготовили межправительственное соглашение, в нем идет речь о предоставлении гарантий со стороны украинского правительства, о договоренностях именно по типу реактора АР1000, о финансировании сторонами, о поддержке правительства США в этих процессах", – сказал Котин, отвечая на вопросы журналистов в ходе посещения Запорожской АЭС по поводу 25-летия "Энергоатома".

Он отметил, что соглашение после подписания будет фактически дорожной картой в продолжение подписанного в сентябре меморандума с Westinghouse, согласно которой стороны будут двигаться вперед. При этом он указал, что объем финансирования в проекте соглашении не указывается.

"Чтобы начать непосредственно строительство энергоблоков, а не подготовку такого строительства, нам нужен, в частности, закон, согласование стран-соседей. Это большой путь", – пояснил Котин, отметив, что строительство оборудования после его заказа может занять около 2,5 лет.

"На этот период мы бы хотели иметь межправительственное соглашение, закрепляющее все достижения, которые мы имеем на сегодня, чтобы двигаться в направлении строительства этой технологии", – сказал глава "Энергоатома".

Он также подчеркнул, что уже сейчас с Westinghouse согласовывается разделительная ведомость между сторонами по оборудованию.

"Надо сказать, Westinghouse очень серьезно к этому (к реализации проекта – ЭР) относится", – отметил глава "Энергоатома".

Что касается финансирования проекта, по словам Котина, согласно стандартным условиям U. S. Eximbank, участие которого предполагается в проекте, им финасируются 85% услуг американского поставщика, остальные 15% – стороной, которой идет поставка.

Вместе с тем он предположил, что объем финансирования со стороны американского банка может быть увеличен.

"Что касается нашей доли, то они также могут финансировать ее 40% или даже 50%. Об этом можем сейчас говорить", – указал глава НАЭК.

Как сообщалось, в рамках сентябрьского визита президента Украины в США НАЭК "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве в общей сложности пяти энергоблоков АЭС в Украине. Стоимость проекта составит около $25 млрд. Документ предусматривает участие Westinghouse в завершении строительства энергоблока ХАЭС-4 и еще четырех энергоблоков на других станциях по технологии AP1000 от компании.

Теги: #сша #аэс #блоки #меморандум
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