Курс биткойна превышает $62,7 тыс. и движется в направлении рекордной отметки в $65 тыс., зафиксированной в апреле.

На Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник начались торги первым биткойновым ETF под тикером BITO. Котировки ProShares Bitcoin Strategy ETF выросли с открытия рынка на 2,6%.

Курс биткойна на 19:04 КСК составлял $62,729 тыс., что на 2,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии, свидетельствуют данные CoinDesk.

Криптовалютные компании с 2013 года неоднократно пытались получить одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание биткойновых ETF, однако регулятор всегда отклонял их заявки. Запуск такого ETF повышает легитимность криптовалют и облегчает инвестиции в этот рынок для институциональных инвесторов.

Ранее глава SEC Гэри Генслер заявил о поддержке биткойновых ETF, которые будут вкладывать средства во фьючерсы на криптовалюту, которые торгуются на Чикагской товарной бирже (CME).