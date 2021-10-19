Экономика

17:57 19.10.2021

Рада приняла закон об усилении независимости Нацбанка из меморандума с МВФ

2 мин читать
Рада приняла закон об усилении независимости Нацбанка из меморандума с МВФ

Верховная Рада приняла во втором и в целом чтении законопроект №5850 об усилении независимости Национального банка Украины (НБУ), необходимый для закрытия обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Законопроект на заседании во вторник поддержали 255 депутата.

"Реализация этих изменений окажет положительное влияние на деятельность и уровень корпоративного управления НБУ. Усовершенствуется взаимодействие между Советом и Правлением НБУ, ужесточатся требования к членам обеих этих коллегиальных органов центрального банка", – прокомментировал принятие законопроекта глава НБУ Кирилл Шевченко в Facebook во вторник.

Он добавил, что закон также усилит финансовую независимость НБУ, предоставил регулятору возможность в полной мере использовать все инструменты управления золотовалютными резервами, эффективнее и профессиональнее выполнять свои функции в этой сфере.

"Реализация норм законопроекта будет способствовать улучшению условий для надлежащего выполнения Национальным банком своих полномочий, усилит институциональную независимость регулятора и позволит решить ряд проблемных вопросов, которые возникли в процессе его деятельности", – прокомментировал закон глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как указывается в пояснительной записке, закон №5850 убрал требование для кандидата на должность члена Совета НБУ постоянно проживать на территории Украины, а также требование об отсутствии судимости у кандидата на должность главы НБУ.

Проект закона также урегулировал вопрос проведения регулятором проверок банков по вопросам наличного обращения, в частности в связи с недавним изменением подходов к проверкам банков - с учетом методики SREP. НБУ предоставляется право проводить проверки по направлениям организация кассовой работы, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, организация охраны помещений и обеспечения сохранности ценностей.

Кроме того, Рада приняла закон №5852 с изменениями в закон о публичных закупках относительно закупки юридических услуг Национальным банком Украины (НБУ), который поддержали 268 депутатов.

По информации на сайте Рады, закон предоставляет НБУ права проводить закупку юруслуг для представительства своих интересов на международной арене, в частности, для защиты прав и интересов во время урегулирования споров, рассмотрения в иностранных юрисдикционных органах дел, участником которых является НБУ. 

Помимо этого, Рада на заседании во вторник приняла в целом закона №5853 о внесении изменения в ст.33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Нацбанком для составления Бюджетной декларации, который поддержали 267 депутатов.

Соответствующий закон предлагает обязать НБУ ежегодно до 1 марта представлять Кабинету министров, президенту и парламенту информацию об ориентировочном прогнозе части прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в госбюджет в порядке информирования.

Теги: #нбу #рада #закон #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 19.10.2021
Стефанчук созывает на четверг внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского

Стефанчук созывает на четверг внеочередное заседание Рады по требованию Зеленского

15:26 19.10.2021
Рада привела закон о НАБУ в соответствие с Конституцией

Рада привела закон о НАБУ в соответствие с Конституцией

11:49 19.10.2021
Рада назначила Корниенко первым вице-спикером

Рада назначила Корниенко первым вице-спикером

11:29 19.10.2021
Рада обсуждает две кандидатуры на должность первого вице-спикера парламента

Рада обсуждает две кандидатуры на должность первого вице-спикера парламента

11:00 19.10.2021
Представительство ЕС призвало Раду принять поправки в закон о НАБУ

Представительство ЕС призвало Раду принять поправки в закон о НАБУ

09:18 19.10.2021
Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Раде принять проект госбюджета-2022 в первом чтении

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Раде принять проект госбюджета-2022 в первом чтении

20:03 18.10.2021
Зеленский подписал закон о направлении средств госбюджета на армию, соцподдержку и инфраструктурные проекты

Зеленский подписал закон о направлении средств госбюджета на армию, соцподдержку и инфраструктурные проекты

19:42 18.10.2021
Зеленский ожидает, что Исполнительный совет МВФ утвердит достигнутые договоренности о втором транше stand-by уже в ноябре

Зеленский ожидает, что Исполнительный совет МВФ утвердит достигнутые договоренности о втором транше stand-by уже в ноябре

18:59 18.10.2021
Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

16:05 18.10.2021
Зеленский инициирует внеочередное заседание парламента

Зеленский инициирует внеочередное заседание парламента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз Украины" намерен наращивать добычу нефти – глава правления

Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

Рост ВВП Украины по итогам 8 мес.-2021 ускорился до 2,9% - Минэкономики

"Нафтогаз" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона - Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс биткойна превышает $62,7 тыс.

Дорожники отремонтировали 3 моста на трассе Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Луганск

Треть аварий на "Укрзализныци" связаны с плохим состоянием подвижного состава - менеджер по коммерции компании

Глава "Нафтогаза" назвал ключевые направления активизации усилий НАК по увеличению газодобычи

Украина и Канада до 2022г начнут строительство космодрома в Новой Скотии с планом запуска "Циклон 4М" в конце 2023г

Доля страховых пациентов в структуре медгруппы "Адонис" составляет до 50%

Подход к оценке финансовых показателей для получения статуса АЭО требует пересмотра - PwC в Украине

"Нафтогаз Украины" намерен наращивать добычу нефти – глава правления

Рада может в четверг проголосовать за отставку Абрамовского - нардеп Кравчук

SAUDI Exim Bank предоставит Укрэксимбанку финансирование $25 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА