Рада приняла закон об усилении независимости Нацбанка из меморандума с МВФ

Верховная Рада приняла во втором и в целом чтении законопроект №5850 об усилении независимости Национального банка Украины (НБУ), необходимый для закрытия обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Законопроект на заседании во вторник поддержали 255 депутата.

"Реализация этих изменений окажет положительное влияние на деятельность и уровень корпоративного управления НБУ. Усовершенствуется взаимодействие между Советом и Правлением НБУ, ужесточатся требования к членам обеих этих коллегиальных органов центрального банка", – прокомментировал принятие законопроекта глава НБУ Кирилл Шевченко в Facebook во вторник.

Он добавил, что закон также усилит финансовую независимость НБУ, предоставил регулятору возможность в полной мере использовать все инструменты управления золотовалютными резервами, эффективнее и профессиональнее выполнять свои функции в этой сфере.

"Реализация норм законопроекта будет способствовать улучшению условий для надлежащего выполнения Национальным банком своих полномочий, усилит институциональную независимость регулятора и позволит решить ряд проблемных вопросов, которые возникли в процессе его деятельности", – прокомментировал закон глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как указывается в пояснительной записке, закон №5850 убрал требование для кандидата на должность члена Совета НБУ постоянно проживать на территории Украины, а также требование об отсутствии судимости у кандидата на должность главы НБУ.

Проект закона также урегулировал вопрос проведения регулятором проверок банков по вопросам наличного обращения, в частности в связи с недавним изменением подходов к проверкам банков - с учетом методики SREP. НБУ предоставляется право проводить проверки по направлениям организация кассовой работы, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, организация охраны помещений и обеспечения сохранности ценностей.

Кроме того, Рада приняла закон №5852 с изменениями в закон о публичных закупках относительно закупки юридических услуг Национальным банком Украины (НБУ), который поддержали 268 депутатов.

По информации на сайте Рады, закон предоставляет НБУ права проводить закупку юруслуг для представительства своих интересов на международной арене, в частности, для защиты прав и интересов во время урегулирования споров, рассмотрения в иностранных юрисдикционных органах дел, участником которых является НБУ.

Помимо этого, Рада на заседании во вторник приняла в целом закона №5853 о внесении изменения в ст.33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Нацбанком для составления Бюджетной декларации, который поддержали 267 депутатов.

Соответствующий закон предлагает обязать НБУ ежегодно до 1 марта представлять Кабинету министров, президенту и парламенту информацию об ориентировочном прогнозе части прибыли к распределению, которая будет подлежать перечислению в госбюджет в порядке информирования.