Экономика

15:19 19.10.2021

Глава "Нафтогаза" назвал ключевые направления активизации усилий НАК по увеличению газодобычи

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Глава "Нафтогаза" назвал ключевые направления активизации усилий НАК по увеличению газодобычи

EPS-контракты, развитие партнерств, экосистема и R&D являются теми направлениями, на которых НАК "Нафтогаз Украины" намерен активизировать работу с целью скорейшего увеличения добычи газа и обеспечения национальных интересов страны в сфере энергетической безопасности.

"Украине нужно увеличивать добычу газа и реализовывать свой ресурсный потенциал… В ближайшее время мы собираемся бурить все, что можно бурить там, где есть результаты. Мы понимаем, что мы получаем больше, чем тратим, особенно учитывая текущие цены на газ", – сообщил глава правления компании Юрий Витренко на VI Киевской конференции Ньюфолк НКЦ "Бурение. Интенсификация. Экология и охрана труда" во вторник.

По словам Витренко, компания планирует в ближайшее время увеличить объемы бурения, сейсмической разведки, а также комплекса остальных работ, связанных с газодобычей, и ускорить их проведение.

Глава НАК назвал в качестве одного из направлений достижения поставленной цели повышение соответствующего профессионализма кадрового состава НАК, а также формирование современной сервисной компании с увеличением доли EPS-контрактов в закупках.

"У нас есть планы трансформации технического дивизиона в современную сервисную компанию, которая будет предоставлять сервисы как для группы "Нафтогаз" так и на рынке. Мы будем пробовать увеличивать масштаб и соответствующих закупок, и процессов, будем работать над тем, чтобы увеличивалась доля EPS-контрактов", – отметил Витренко.

Следующее направление, по его словам, это развитие партнерств.

"Мы хотели бы видеть более масштабные партнерства для того, чтобы мы, как национальная компания понимали, что у нас есть неограниченный доступ к новейшим технологиям и рынкам капитала. И тогда мы были бы определенным мостиком между ресурсным потенциалом Украины и теми технологиями и капиталом, которые есть на западе", – подчеркнул председатель правления.

Кроме того, по словам Витренко, "Нафтогаз" намерен развивать экосистему, "которая будет предоставлять возможность частным компаниям, которые добывают нефть и газ в Украине, и занимаются теми же сервисами, более эффективно работать и общими усилиями совместно реализовывать ресурсный потенциал страны".

"В этом мы видим наше отличие, как национальной компании. Кроме того, это имеет коммерческий смысл, много крупных компаний в мире тоже являются платформами, они создают экосистему вместо того, чтобы конкурировать с каждой из компаний", – добавил глава НАК, сообщив при этом о намерении "Нафтогаза" активизировать усилия в ближайшее время относительно задействования научного потенциала и развития R&D.

"Мы будем и инвестировать, и развивать соответствующие центры компетенций в рамках этой экосистемы, которую мы хотим создавать. Чтобы мы понимали, что есть определенный мостик между западными исследованиями, технологиями и капиталом и есть возможность в Украине развивать тот потенциал, который есть", – подчеркнул Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" не намерен активно развивать свои бизнесы в Египте и других странах, считая приоритетом развитие собственной добычи углеродов внутри Украины.

"Мы национальная компания Украины, а не национальная компания Египта. Те, кто хотят продавать свои услуги национальным компаниям Египта или Саудовской Аравии, Катара, лучше говорить с ними. Это не очень дипломатичный ответ, но он четко обозначает наши приоритеты", – резюмировал глава НАК.

Теги: #нафтогаз #газ #витренко
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