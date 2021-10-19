"Нафтогаз Украины" намерен наращивать добычу нефти – глава правления

НАК "Нафтогаз Украины", которой принадлежит контрольный пакет акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны "Укрнафта", намерен использовать возможности национальной компании для наращивания добычи нефти, заявил глава правления НАК Юрий Витренко.

"Мы хотим значительно увеличивать и нефтедобычу", – сказал он на VI Киевской конференции Ньюфолк НКЦ "Бурение. Интенсификация. Экология и охрана труда" во вторник.

Глава правления "Нафтогаза" отметил, что продолжается работа в отношении трансформации "Укрнафты".

"Мы хотим использовать возможности национальной компании для того, чтобы тот нефтяной потенциал или потенциал по нефтедобыче, который есть в Украине, использовать более эффективно", – подчеркнул Витренко.

Предыдущий глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, уволенный в конце апреля этого года, выступал за разделение активов "Укрнафты" по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

В то же время Витренко после прихода к руководству НАК заявил о необходимости дополнительно проработать этот опрос и предложил рассмотреть объединение "Укрнафты" и "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) с последующим получением контрольной доли новой вертикально-интегрированной компании государством. В этой связи новый глава "Нафтогаза" допускал отказ от разделения активов ПАО "Укрнафта" между государством и миноритарными акционерами.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка" и бизнесмена Александра Ярославского.