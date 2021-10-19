Экономика

10:54 19.10.2021

SAUDI Exim Bank предоставит Укрэксимбанку финансирование $25 млн

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SAUDI Exim Bank предоставит Укрэксимбанку финансирование $25 млн

Экспортно-импортный банк SAUDI Exim Bank (Саудовская Аравия) предоставит государственному Укрэксимбанку (Киев) финансирование в размере $25 млн в качестве первого этапа поддержки импортеров саудовских товаров, услуг и продуктов на украинском и соседних рынках.

Подписанное 13 октября во время Ежегодного собрания участников Бернского Союза в Будапеште (Венгрия) рамочное соглашение является первым в истории Укрэксимбанка, заключенным с банками Саудовской Аравии, сообщил украинский банк в понедельник.

"Начало нашего сотрудничества с Saudi Exim Bank придаст импульс для дальнейшего развития международного сотрудничества между Украиной и Королевством Саудовская Аравия, будет способствовать реализации совместных проектов в различных сферах экономики и укреплению торговых связей, которые интенсивно развиваются в последние годы", - цитируются в пресс-релизе слова подписавшего соглашение заместителя главы правления Александра Щура.

Ранее в августе исполнительный директор SAUDI Exim Bank Саад Аль-Хальб заявил об одобрении более 80 запросов на финансирование на 9 миллиардов саудовских риалов (около $2,4 млрд) для более чем 46 стран в течение года, чтобы заполнить пробелы в финансировании и снизить риски экспорта саудовской продукции в мире. Все эти решения приняты в рамках реализации Saudi Vision 2030, которая предусматривает уменьшение зависимость экономики Саудовской Аравии от нефти, сообщило интернет-издание "Украина по-арабски".

Согласно информации на официальном сайте, Saudi EXIM Bank создан в 2020 году и является государственным экспортным агентством Королевства Саудовская Аравия. Банк концентрирует свои усилия на наращивании потенциала в быстрорастущих отраслях, улучшении торгового баланса Саудовской Аравии и укреплении экономики в отраслях промышленности, не связанных с нефтью, а также предоставляет экспортерам возможность содействовать развитию и диверсификации ненефтяного экспорта Саудовской Аравии.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,35 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #саударавия #финансирование #испорт
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