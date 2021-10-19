Экономика

09:34 19.10.2021

Стоимость частных домов выросла на 3-5% в третьем квартале - АСНУ

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Стоимость частных домов выросла на 3-5% в третьем квартале - АСНУ

Частные дома в пригородах Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова с июля по сентябрь 2021 года подорожали в среднем на 3-5%, сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита агентству "Интерфакс-Украина".

"За последние три месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста их стоимости. На данный момент спрос на частные дома реализован почти на 90% ", - сообщил Пита.

По его словам, активнее дорожали дома площадью до 150 кв. м, расположенные в ближнем пригороде (до 20 км) городов-миллионников. Стоимость остальных объектов в третьем квартале выросла несущественно, в пределах 2,5-3%.

По данным АСНУ, со второй половины текущего года отмечено постепенное снижение спроса: с июля по сентябрь количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%.

"Постепенно предложение начинает преобладать над имеющимся спросом, это является весомым фактором для ценообразования в сегменте частных домов", - сказал специалист.

По его словам, до конца года ценовая ситуация в сегменте частных усадеб останется стабильной с несущественными ценовыми колебаниями в пределах 1,5% на небольшие дома.

"По прогнозам АСНУ, стоимость частных домов является максимальной для имеющегося спроса. И дальнейший рост цен не будет экономически обоснованным. Ценовая стабильность может длиться до апреля 2022 года ", - отметил он.

По данным Питы, цены на земельные участки под частную застройку в третьем квартале выросли в среднем на 5%. При этом более 60% спроса сконцентрировано на участках площадью 8-15 соток с подведенными коммуникациями в живописных локациях на расстоянии до 20 км от городской черты. Стабильным остается спрос на участки для строительства коттеджных городков, однако здесь выбор вариантов не очень большой, отмечает эксперт.

Он считает, что ценовая стабильность в сегменте земельных участков может продержаться как минимум до апреля 2022, начала нового активного сезона.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины – ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами является более 2 тыс. профессиональных риелторов. Отделения открыты практически во всех областях страны.

Теги: #недвижимость #асну
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