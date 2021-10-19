Экономика

09:18 19.10.2021

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Раде принять проект госбюджета-2022 в первом чтении

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Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Раде принять проект госбюджета-2022 в первом чтении

Парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять проект госбюджета на 2022 год в первом чтении, сообщил глава комитета Юрий Аристов.

Как он указал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение комитет принял на заседании во вторник, его поддержали 24 из 25 присутствующих депутатов, один не голосовал.

По словам Аристова, комитет также рассмотрел правительственный законопроект №6062 с поправками в Бюджетный кодекс и рекомендовал включить его в повестку дня и принять за основу.

Также комитет поддержал проект закона №5853 (один из технических законопроектов о банковском реформировании) о внесении изменения в ст.33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Нацбанком для составления Бюджетной декларации.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада планирует в ближайшую среду, 20 октября, рассмотреть в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.

Теги: #бюджет #аристов #рада
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