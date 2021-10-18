Зеленский ожидает, что Исполнительный совет МВФ утвердит достигнутые договоренности о втором транше stand-by уже в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что достигнутые в понедельник договоренности с Международным валютным фондом по первому пересмотру программы финансирования stand-by (SBA) будут утверждены уже в ноябре.

"Украина и МВФ достигли договоренности на рабочем уровне по завершению первого пересмотра программы stand-by. Ожидаю, что Исполнительный совет МВФ утвердит эти договоренности в ноябре. Это позволит Украине получить около $700 млн и еще раз подтвердит нашу тесное сотрудничество", - написал Зеленский в соцсети Twitter в понедельник.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь поблагодарил команду МВФ и всех участников переговоров за продуктивную и слаженную работу.

Как сообщалось, соглашение на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) было, достигнутое в понедельник, откроет путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Соглашение, а также запрос властей о продлении программы до конца июня 2022 года должны быть одобрены менеджментом Фонда и советом директоров МВФ.