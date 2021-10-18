Боррель не знает, удастся ли сбалансировать спрос и предложение на рынке газа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не знает, возможно ли решить проблему недостаточного предложения газа в мире.

"Существует дисбаланс между спросом и предложением. Может быть он временный, а может быть - нет", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Кроме того, Боррель констатировал, что Россия "строго выполняет контракты" на поставки газа, однако при этом не наращивает экспорт. Данную мысль руководители ЕС регулярно повторяют уже несколько недель.

Глава европейской дипломатии отметил, что причины высоких цен на газ - экономические, политические. Также они продиктованы погодными факторами.