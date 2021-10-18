Экономика

19:28 18.10.2021

Боррель не знает, удастся ли сбалансировать спрос и предложение на рынке газа

1 мин читать
Боррель не знает, удастся ли сбалансировать спрос и предложение на рынке газа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не знает, возможно ли решить проблему недостаточного предложения газа в мире.

"Существует дисбаланс между спросом и предложением. Может быть он временный, а может быть - нет", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Кроме того, Боррель констатировал, что Россия "строго выполняет контракты" на поставки газа, однако при этом не наращивает экспорт. Данную мысль руководители ЕС регулярно повторяют уже несколько недель.

Глава европейской дипломатии отметил, что причины высоких цен на газ - экономические, политические. Также они продиктованы погодными факторами.

Теги: #газ #ес #цены #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:57 18.10.2021
"Нафтогаз" может обеспечить спрос промышленных предприятий в газе по рыночным ценам - Витренко

"Нафтогаз" может обеспечить спрос промышленных предприятий в газе по рыночным ценам - Витренко

16:02 18.10.2021
Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

14:28 18.10.2021
"Батькивщина" требует введения ЧП в энергетике и предлагает неотложные шаги для обеспечения людей газом

"Батькивщина" требует введения ЧП в энергетике и предлагает неотложные шаги для обеспечения людей газом

09:40 18.10.2021
ЕС осуждает проведение оккупационной администрацией Крыма переписи населения на полуострове

ЕС осуждает проведение оккупационной администрацией Крыма переписи населения на полуострове

00:22 18.10.2021
Совет ЕС обсудит усиление программы "Восточное партнерство" и сотрудничества со странами Персидского залива

Совет ЕС обсудит усиление программы "Восточное партнерство" и сотрудничества со странами Персидского залива

22:38 17.10.2021
Европа переключилась на отбор запасов из хранилищ - официально начался зимний сезон

Европа переключилась на отбор запасов из хранилищ - официально начался зимний сезон

19:49 17.10.2021
Зеленский: На сегодня для украинских потребителей запасов газа достаточно

Зеленский: На сегодня для украинских потребителей запасов газа достаточно

09:56 17.10.2021
Во Львове вследствие отравления угарным газом погибли двое людей

Во Львове вследствие отравления угарным газом погибли двое людей

10:08 16.10.2021
ЕС направил помощь Румынии для преодоления кризиса с COVID-19

ЕС направил помощь Румынии для преодоления кризиса с COVID-19

16:30 15.10.2021
Разница между текущей добычей "Укргазвыдобування" и потреблением газа населением составляет 0,5-1 млрд куб. м – Витренко

Разница между текущей добычей "Укргазвыдобування" и потреблением газа населением составляет 0,5-1 млрд куб. м – Витренко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

Рост ВВП Украины по итогам 8 мес.-2021 ускорился до 2,9% - Минэкономики

"Нафтогаз" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона - Витренко

Разница между текущей добычей "Укргазвыдобування" и потреблением газа населением составляет 0,5-1 млрд куб. м – Витренко

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский ожидает, что Исполнительный совет МВФ утвердит достигнутые договоренности о втором транше stand-by уже в ноябре

Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

Бизнес улучшил ожидания ослабления девальвации гривни, однако прогнозирует ускорение роста инфляции – опрос НБУ

Рост ВВП Украины по итогам 8 мес.-2021 ускорился до 2,9% - Минэкономики

S&P повысил кредитный рейтинг "Метинвеста" до уровня "B+"

"Эпицентр" будет проверять достоверность экомаркировок

Кабмин утвердил порядок предоставления господдержки фермерам, использующим орошение земель

Представители Узбекистана и Афганистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество и безопасность

Узбекистан и Афганистан могут обсудить проекты строительства ЛЭП и железной дороги

S&P повысил кредитный рейтинг "Метинвеста" до уровня "B+", что выше суверенного рейтинга Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА