Экономика

18:59 18.10.2021

Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

2 мин читать
Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

Команда сотрудников Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) по первому пересмотру программы финансирования stand-by (SBA), окончательное решение возможно в ноябре, говорится в заявлении главы миссии МВФ в Украине Иванны Владковой Холлар в понедельник.

"Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Завершение первого пересмотра позволит выделить (Украине) SDR500 млн (около $700 млн)", – отмечается в релизе по итогам длившихся с 21 сентября по 18 октября обсуждений между сторонами.

Глава миссии сообщила о достижении договоренности по обновленному набору политик в сфере экономики, финансов и структурных реформ, чтобы помочь Украине справиться с экономическим кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19 и сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, а также устранить основные препятствия для частных инвестиций.

Владкова Холлар отметила, что по мере восстановления экономики основное внимание в программе уделяется возвращению фискальной политики к условиям, совместимым со среднесрочной устойчивостью долга, с одновременной защитой социально уязвимых слоев населения. По ее словам, речь идет об усилении управления доходами и снижении фискальных рисков, связанных с квазифискальными операциями, в том числе в энергетическом секторе.

"Обеспечение независимости центрального банка и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню; обеспечение финансового здоровья банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частному сектору", – назвала другие приоритеты глава миссии.

Она также выделила среди основных пунктов борьбу с коррупцией, продвижение судебной реформы и снижение роли государства и заинтересованных групп в экономике с целью улучшения деловой среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

"Соглашение, а также запрос властей о продлении программы до конца июня 2022 года должны быть одобрены менеджментом Фонда и советом директоров МВФ. Дальнейшее неуклонное осуществление решительной политики в этих областях в соответствии с целями программы и согласованными обязательствами проложит путь для рассмотрения Советом директоров МВФ пересмотра, которое ожидается в ноябре", – говорится в заявлении.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Теги: #транш #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:42 18.10.2021
Зеленский ожидает, что Исполнительный совет МВФ утвердит достигнутые договоренности о втором транше stand-by уже в ноябре

Зеленский ожидает, что Исполнительный совет МВФ утвердит достигнутые договоренности о втором транше stand-by уже в ноябре

15:58 13.10.2021
Украина может получить транш в $1,4 млрд МВФ в IV кв.-2021 - прогноз J.P. Morgan

Украина может получить транш в $1,4 млрд МВФ в IV кв.-2021 - прогноз J.P. Morgan

18:05 12.10.2021
Глава миссии МВФ уведомила послов стран G7 о прогрессе Украины в банковском секторе и Фонде гарантирования вкладов физлиц

Глава миссии МВФ уведомила послов стран G7 о прогрессе Украины в банковском секторе и Фонде гарантирования вкладов физлиц

16:24 12.10.2021
МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,5%

МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,5%

10:48 07.10.2021
Премьер Украины: сегодня-завтра мы с МВФ завершаем подготовку меморандума

Премьер Украины: сегодня-завтра мы с МВФ завершаем подготовку меморандума

11:40 28.09.2021
НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

11:56 22.09.2021
Оставшиеся вопросы в переговорах с МВФ – независимость НБУ и антикоррупционных органов – Минфин

Оставшиеся вопросы в переговорах с МВФ – независимость НБУ и антикоррупционных органов – Минфин

09:24 21.09.2021
Виртуальная миссия МВФ начинает работу в Украине

Виртуальная миссия МВФ начинает работу в Украине

10:57 17.09.2021
Украина в 2022г планирует выпустить евробонды на $1,5 млрд и привлечь $2,9 млрд от МВФ – проект госбюджета-2022

Украина в 2022г планирует выпустить евробонды на $1,5 млрд и привлечь $2,9 млрд от МВФ – проект госбюджета-2022

17:36 16.09.2021
МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре

МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

Рост ВВП Украины по итогам 8 мес.-2021 ускорился до 2,9% - Минэкономики

"Нафтогаз" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона - Витренко

Разница между текущей добычей "Укргазвыдобування" и потреблением газа населением составляет 0,5-1 млрд куб. м – Витренко

Рада планирует 20 октября рассмотреть в первом чтении проект госбюджета-2022 - Стефанчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Боррель не знает, удастся ли сбалансировать спрос и предложение на рынке газа

Бизнес улучшил ожидания ослабления девальвации гривни, однако прогнозирует ускорение роста инфляции – опрос НБУ

"Нафтогаз" может обеспечить спрос промышленных предприятий в газе по рыночным ценам - Витренко

Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

"Батькивщина" требует введения ЧП в энергетике и предлагает неотложные шаги для обеспечения людей газом

Рост ВВП Украины по итогам 8 мес.-2021 ускорился до 2,9% - Минэкономики

S&P повысил кредитный рейтинг "Метинвеста" до уровня "B+"

"Эпицентр" будет проверять достоверность экомаркировок

Кабмин утвердил порядок предоставления господдержки фермерам, использующим орошение земель

Представители Узбекистана и Афганистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество и безопасность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА