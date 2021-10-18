"Нафтогаз" может обеспечить спрос промышленных предприятий в газе по рыночным ценам - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" может обеспечить спрос промышленных предприятий в газе по рыночным ценам, сообщил глава правления компании Юрий Витренко.

"Тут вопрос в том, готовы ли коммерческие, промышленные потребители покупать газ по рыночной цене. Если да, то "Нафтогаз" всегда был и остается надежным поставщиком газа, и мы обеспечим все нужды таких потребителей", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, "Нафтогаз" имеет мощности для дополнительного импорта со стороны Европы. "У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран: это Польша, Венгрия, Словакия. Сейчас разрабатывается вариант импорта из Румынии", - отметил глава НАК.

При этом он напомнил, что потребности населения и ТКЭ обеспечиваются за счет собственной добычи газа компанией и накопленными запасами в подземных хранилищах.