Экономика

14:28 18.10.2021

"Батькивщина" требует введения ЧП в энергетике и предлагает неотложные шаги для обеспечения людей газом

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"Батькивщина" требует введения ЧП в энергетике и предлагает неотложные шаги для обеспечения людей газом

Ситуация в энергетической сфере в Украине становится критической, поскольку объемов газа в хранилищах может не хватить на всю зиму, а люди и учреждения получают платежки в несколько раз выше, чем было обещано властью, заявила народный депутат, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Перекладывать ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя! Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания. Для того, чтобы решить ситуацию уже сейчас есть все возможности, стоит только начать действовать", – цитирует Тимошенко пресс-служба "Батькивщины" в понедельник.

Отмечается, что нардеп также предложила собственный план действий по выходу из энергетического кризиса, который предусматривается объявление в энергетике чрезвычайного положения и воплощение нескольких неотложных шагов, среди которых немедленное прекращение экспорта природного газа из Украины, срочное устранение всех посредников между добытчиками газа и облгазами, скорейшее принятие закона "Батькивщины" №4680 о направлении дешевого газа собственной добычи на нужды населения.

"Я хочу, чтобы парламент вернул себе функции парламента, чтобы мы наконец принимали нужные людям решения, а не обслуживали чужие коррупционные интересы", - отметила Тимошенко.

Она также раскритиковала Меморандум, предложенный Кабинетом министров местным общинам, потребовала создания в парламенте временной следственной комиссии и заявила об инициировании отчета премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о готовности страны к отопительному сезону.

Теги: #газ #тимошенко
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