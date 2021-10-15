Экономика

19:23 15.10.2021

S&P повысил кредитный рейтинг "Метинвеста" до уровня "B+", что выше суверенного рейтинга Украины

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S&P повысил кредитный рейтинг "Метинвеста" до уровня "B+", что выше суверенного рейтинга Украины

Международное рейтинговое агентство S& Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Метинвеста" с уровня "B" до уровня "B+", что на одну ступень выше суверенного рейтинга Украины, прогноз - стабильный.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, агентство также повысило рейтинг необеспеченных облигаций группы с уровня "B" до "B+".

При этом поясняется, что в своем отчете рейтинговое агентство отметило, что повышение рейтинга обусловлено позитивным эффектом от операционных улучшений, а также значительным сокращением долговых обязательств группы.

"Рейтинг "Метинвеста" на одну ступень выше суверенного рейтинга Украины, что обусловлено способностью группы генерировать экспортную выручку в твердой валюте и незначительной долговой нагрузкой в ближайшие годы", - констатируется в пресс-релизе.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков выразил удовлетворение такой позитивной оценкой деятельности компании.

"Мы гордимся тем, что получили повышение кредитного рейтинга группы. Эта независимая оценка от международного рейтингового агентства подтверждает наши результаты по улучшению операционной деятельности, снижению долга, реализации программы капитальных инвестиций, а также усиления вертикальной интеграции", - сказал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, "Метинвест" продолжает улучшать качество своего долгового портфеля, воспользовавшись сильными финансовыми показателями и устойчивой ситуацией с ликвидностью. При этом в апреле 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch изменило свой прогноз по кредитному рейтингу "Метинвеста" с "негативного" на "стабильный", подтвердив рейтинг на уровне "BВ-". В свою очередь тогда S&P и Moody's оставили кредитный рейтинг группы неизменным на уровне "B" и "B2" соответственно с прогнозом "стабильный".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #рейтинг
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