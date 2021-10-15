Экономика

14:50 15.10.2021

АМКУ сможет следить за маржой газсбытов при поставке газа населению благодаря вводу балансирующих групп – Витренко

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АМКУ сможет следить за маржой газсбытов при поставке газа населению благодаря вводу балансирующих групп – Витренко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сможет следить за маржой поставщиков газа при его продаже для нужд населения благодаря недавнему переходу на работу в пределах "балансирующих групп", сообщил глава правления компании Юрий Витренко.

"АМКУ наконец получил возможность смотреть на маржу всех доминирующих игроков этого рынка и определять, злоупотребляют ли они своим положением и насколько", – сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, если ранее оптовая цена продажи "Нафтогазом" газа поставщикам для его последующей реализации населению была разной, то теперь она зафиксирована в контрактах на едином уровне – 7,4 грн/куб. м, которые действуют до 30 апреля 2022 года.

"Почему это важно? Прошлой зимой, до того как по предложению Коболева вводился price caps (утвержденная постановлением КМУ №25 от 18 января 2021 года предельная цена на газ для населения - ИФ), то есть нерыночное ограничение розничной цены для всех, мы обсуждали с антимонопольным комитетом возможные меры против областных монополистов, которые поставляли газ по ценам на 30-40% выше "Нафтогаза". АМКУ тогда говорил, что у них есть возможность регулировать не цену, а маржу монополистов, и они не могли определиться от чего отталкиваться, каков уровень оптовой цены. Теперь они его имеют", - пояснил Витренко.

Он напомнил, что переход газсбытов на работу в пределах балансирующих групп теперь не позволяет им перепродавать покупаемый у НАК газ на рынке промышленным предприятиям.

"Остается возможность заниматься приписками на уровне облгазов, но это уже другая, очевидно, криминальная история. С нашей стороны возможные санкции – прекращение договорных отношений в рамках балансирующей группы. Как только мы увидим признаки манипуляций – будем отказываться от сотрудничества с таким недобросовестным поставщиком", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

По его словам, в результате действия контрактов с возможностью перепродажи газа часть этих объемов шли на рынок по более низким, чем в Европе ценам, и "это уменьшало стимулы для импорта летом, когда как раз это нужно было делать. Теперь за это расплачиваются все".

Витренко также сообщил, что существующая модель в пределах балансирующих групп не является константой после завершения действия оптовых контрактов на поставку газа для нужд населения.

"Далее мы будем определяться со структурой, которая должна заменить отношения в пределах балансирующей группы. Там есть различные возможные компоненты нового решения - и gas release program, вариант продажи на бирже. Один из них - нормальная биржевая торговля, где на оптовом рынке будут торговаться так называемые летние продукты, то есть газ с фиксированной ценой на год. Но при этом необходимо, чтобы был обеспечен клиринг - гарантия расчетов, чтобы был ликвидный рынок", - сказал он.

Как сообщалось, "Нафтогаз" и "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа в конце марта 2021 года сообщили, что подписали соглашение о купле-продаже природного газа по цене 7,4 грн/куб. м, которое позволит предложить населению новые годовые контракты газа для нужд населения.

В то же время назначенный в конце апреля главой НАК Юрий Витренко подверг критике эти контракты, поскольку они позволяют перепродавать этот газ промышленным предприятиям. Глава "Нафтогаза" отметил, что такие продажи не являются нарушением контракта, но создают риск того, что этих объемов потом не будет хватать для нужд населения, и необходимо будет компенсировать их импортным газом.

 

Теги: #нафтогаз #население #газ #витренко #амку
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