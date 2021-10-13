Кабмин предоставил "Антонову" госгарантии до 470 млн грн для строительства Ан-32

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении госпредприятию "Антонов" государственных гарантий для привлечения кредита на строительство самолета Ан-32.

Как отмечается в правительственном постановлении №1053 от 22 сентября 2021 года, опубликованному на сайте правительства, выборка кредитных средств осуществляется при условии ее согласования с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, для которой строится этот самолет.

В документе отсутствуют ограничения на срок и ставку заимствования, плата за использование госгарантии определена в 0,001% годовых суммы гарантийных обязательств.