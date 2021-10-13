Увеличение мощностей для гарантированных поставок газа из Словакии в Украину усилит энергобезопасность региона - ОГТСУ

Увеличение мощностей для гарантированной физической транспортировки газа из Словакии в Украину усилит энергетическую безопасность страны и региона в целом, утверждает директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.

"Мы приветствуем и поддерживаем озвученную главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен позицию Еврокомиссии о возможности увеличения реверсных поставок газа в Украину из ЕС, в частности, из Словакии", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, расширение возможности транспортировки газа по словацкому коридору в Украину будет способствовать интеграции газовых рынков стран и Европы в целом.

"Словакия является одним из наших ключевых партнеров и у нас очень широкий круг потенциальных возможностей. Украино-словацкий газовый коридор является основным для транзита российского газа по территории Украины в Европу. Соответственно мы заинтересованы в углублении интеграции украинского и словацкого рынков, в частности, в увеличении объемов реверсных поставок газа из Словакии", - подчеркнула Белькова.

Директор ОГТСУ также отметила, что усиление диалога и принятие соответствующих решений откроют возможности для сотрудничества и в части декарбонизации, напомнив о подписанном между операторами ГТС Украины, Словакии, Чехии и Германии меморандуме о создании водородной магистрали через Центральную Европу.

"Магистраль в будущем сможет транспортировать водород из перспективных районов его производства в Украине через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Этот коридор также позволит транспортировать водород от производственных предприятий к потребителям водорода в Чехии и Словакии", - напомнила она.

"Мы заинтересованы в использовании всех инструментов, которые являются перспективными на европейских рынках газа. ОГТСУ тесно сотрудничает с Еврокомиссией и международными партнерами для достижения определенного взаимовыгодного результата, чтобы политические соглашения и декларации были трансформированы в реальные контракты", - резюмировала Белькова.

Как сообщалось, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по результатам 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве сообщила, что ЕК изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины.

Она заверила, что ЕС будет тесно сотрудничать с Украиной для того, чтобы увеличить мощность газоснабжения из стран-членов ЕС, в частности, возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.

"Я понимаю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, учитывая намного меньшие поставки газа от "Газпрома". Это тема не только на эту зиму, но также на последующие зимы, и поэтому ЕК вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины", - сказала фон дер Ляйен.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон в июле сообщил, что Украина предлагает перевести часть существующих трубопроводных мощностей Словакии для использования в реверсном режиме, поскольку объемы транзита российского газа по этому маршруту очень сильно упали.

По его словам, это даст возможность поставок газа через ближайший к Украине Центрально-европейский газовый хаб (CEGH) в Баумгартене (Австрия).