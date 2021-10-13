Укрэксимбанк работает в штатном режиме – НБУ

Государственный Укрэксимбанк работает в штатном режиме, наблюдательный совет и правление банка обеспечивают бесперебойную работу банка, сообщила пресс-служба Национального банка Украины в среду.

Согласно пресс-релизу, негативных изменений финансового состояния банка и оттока средств не наблюдается.

Как сообщалось, наблюдательный совет Укрэксимбанка 11 октября уволил главу правления Евгения Мецгера по собственному желанию, назначив и.о. Сергея Ермакова на срок до шести месяцев, в течение которых по конкурсу будет избран новый глава правления.

Этому предшествовало нападение на съемочную группу программы расследований "Схемы" во время интервью с Мецгером 4 октября якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Глава правления сначала обвинил журналистов в провокации, однако потом извинился, сдал полномочия на период расследования, но вскоре подал заявление об увольнении.

Было открыто уголовное производство. 11 октября Мецгеру, а также двум другим его фигурантам суд избрал меру пресечения, в частности, экс-главу правления отправили под ночной домашний арест.