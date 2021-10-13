Шмыгаль обсудил транспортировку газа и развитие энергетики с главой правительства Словакии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в среду, 13 октября, провели встречу в рамках рабочего визита в г. Мальме (Королевство Швеция), на которой обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, в ходе встречи Шмыгаль отметил, что Украина высоко ценит поддержку, которую оказывает Словакия в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности.

"Мы рассчитываем на поддержку Словакии в вопросе противодействия оператору Северного потока-2 в попытках обойти стандартные требования сертификации Европейского Союза", - отметил глава украинского правительства.

Стороны также обсудили вопросы транспортировки газа, развития электро- и гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии и тому подобное.

"Денис Шмыгаль также подчеркнул, что Украина с нетерпением ожидает проведения 5-го заседания украинско-словацкой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и других межправительственных комиссий до конца года, поскольку это даст новые стимулы для укрепления партнерства между странами", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что стороны также договорились провести следующую встречу в ближайшее время в Ужгороде.