Экономика

18:22 13.10.2021

Шмыгаль обсудил транспортировку газа и развитие энергетики с главой правительства Словакии

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Шмыгаль обсудил транспортировку газа и развитие энергетики с главой правительства Словакии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в среду, 13 октября, провели встречу в рамках рабочего визита в г. Мальме (Королевство Швеция), на которой обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, в ходе встречи Шмыгаль отметил, что Украина высоко ценит поддержку, которую оказывает Словакия в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности.

"Мы рассчитываем на поддержку Словакии в вопросе противодействия оператору Северного потока-2 в попытках обойти стандартные требования сертификации Европейского Союза", - отметил глава украинского правительства.

Стороны также обсудили вопросы транспортировки газа, развития электро- и гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии и тому подобное.

"Денис Шмыгаль также подчеркнул, что Украина с нетерпением ожидает проведения 5-го заседания украинско-словацкой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и других межправительственных комиссий до конца года, поскольку это даст новые стимулы для укрепления партнерства между странами", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что стороны также договорились провести следующую встречу в ближайшее время в Ужгороде.

Теги: #словакия #шмыгаль #хегер
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