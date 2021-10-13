Экономика

18:21 13.10.2021

Законопроект о реформировании градостроительной деятельности содержит коррупционные факторы, нуждается в доработке - НАПК

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Законопроект о реформировании градостроительной деятельности содержит коррупционные факторы, нуждается в доработке - НАПК

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности содержит коррупциогенные факторы и требует доработки с учетом приведенных рекомендаций.

Таков вывод антикоррупционной экспертизы законопроекта №5655, обнародованной Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) в среду.

"Минимизация коррупции путем построения прозрачной системы отношений в сфере градостроительной деятельности является одной из приоритетных задач, предусмотренных Антикоррупционной стратегией на 2021-2025 гг.", - отмечается в экспертизе.

По результатам рассмотрения законопроекта НАПК выявило ряд коррупциогенных факторов, которые требует доработки документа для обеспечения прозрачной системы градостроительного контроля и государственного градостроительного надзора, а также для реализации реформы госрегулирования в сфере градостроительной деятельности путем снижения коррупционных рисков.

Это, в частности: юридическая неопределенность статуса Градостроительного палаты, противоречит ключевым подходам в организации и деятельности центральных органов исполнительной власти и делает невозможным применение к ее членам превентивных антикоррупционных механизмов и ограничений, предусмотренных законом "О предотвращении коррупции; бесплатность работы в Градостроительном палате и отсутствие эффективных механизмов ответственности, ослабляет институциональную способность органа; неопределенность процедуры и сроков реализации решений о демонтаже (сносе) объектов самовольного строительства; повышение роли градостроительных условий и ограничений с одновременным снижением контроля за соблюдением требований законодательства при их предоставлении, в частности, при классификации объекта строительства как самовольного, и др.

Нацагенство прописало рекомендации по доработке проекта. При этом глава НАПК Александр Новиков отметил, что нормы, регулирующие правила градостроительной деятельности, установлены рядом законов и подзаконных нормативно-правовых актов, положения которых часто противоречат друг другу, создают коллизии и пробелы в правоприменении, а это приводит к возникновению избыточной дискреции в полномочиях госорганов, способствует распространению коррупционных практик.

"Преодоление коррупции в этой сфере требует разработки и принятия комплексной правовой основы для развития градостроительства, а также внедрения эффективной системы государственного контроля и надзора. Учитывая изложенное, необходимым шагом к минимизации коррупционных рисков в сфере градостроительства является принятие Градостроительного кодекса - кодифицированного законодательного акта, который систематизирует действующее правовое регулирование и устранит коллизии с нормами, регулирующими смежные сферы", - резюмировал Новиков.

Теги: #напк #законопроект #градостроительство
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