Латвия и Эстония утвердили новую методику энерготорговли с Россией

Латвийский оператор системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tikls и эстонская сетевая компания Elering совместно разработали методику, на основе которой будет рассчитываться электрическая мощность для торговли электроэнергией с Россией.

Эта методика получила одобрение со стороны регуляторов двух стран - Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии и Эстонского совета по конкуренции и вступила в силу 12 октября, говорится в сообщении КРОУ.

По данным комиссии, предложенные решения гарантируют непрерывность торговли электроэнергией с Россией. Новая методика, в частности, предусматривает, что мощности межсетевых соединений между Эстонией-Латвией и Латвией-Литвой не зависят от расчета мощности соединений с Россией.

Как и ранее Augstsprieguma tikls продолжит запрашивать и контролировать предоставляемые компанией Inter RAO Latvija (входит в состав "Интер РАО") данные о происхождении, подтверждающие, что продаваемая в Латвии электроэнергия произведена в России.