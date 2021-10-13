Экономика

15:29 13.10.2021

Путин: опасно наращивать транзит через Украину - ее ГТС может "лопнуть совсем"

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Путин: опасно наращивать транзит через Украину - ее ГТС может "лопнуть совсем"

Наращивать транзит российского газа через Украину опасно, из-за износа ее газотранспортная система может "лопнуть совсем", и Европа останется без этого канала поставок, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

Он напомнил, что в 2021 году поставки российского газа через Украину превысят обязательства по долгосрочному контракту на 10%.

"Изношенность ГТС Украины составляет 80-85%. Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние", - сказал он.

Путин заявил, что Россия готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить его, но нужно понимание объемов: "Мы готовы сохранить этот контракт, если будут обеспечены экономические и экологические условия. Готовы - нужно все считать".

Президент утверждает, что отношения РФ и Украины испортились после того как "в 2008 году мы не могли поднять закачанный там газ".

Путин заявил также, что административные барьеры, препятствующие скорейшему запуску "Северного потока 2", пока не преодолены.

Президент выразил уверенность, что запуск магистрали существенно понизит напряженность и цены на европейском энергетическом рынке.

Теги: #гтс #украина #транзит #путин
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