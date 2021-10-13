Еврокомиссия изучит, есть ли смысл создавать более интегрированную систему хранения газа

Еврокомиссия изучит, можно ли эффективнее решать проблему высоких цен на газ, если создать более интегрированную европейскую систему хранения этого энергоресурса, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Более интегрированная система хранения газа, возможно, позволит оптимизировать цены. Страны смогли бы легче получать доступ к газохранилищам. Также речь может пойти об оптимизации использования самих газохранилищ", - сказала она на пресс-конференции, рассказывая о планах Еврокомиссии по решению проблемы высоких цен на энергоресурсы.

Кроме того, по словам Симсон, Брюссель "изучит потенциальную выгоду от проведения на добровольной основе совместных закупок запасов газа".

Она в очередной раз отметила, что в долгосрочной перспективе стабильные цены на энергетику в ЕС, по мнению Еврокомиссии, можно будет обеспечить лишь в случае перехода на возобновляемые источники энергии, находящиеся в самом Евросоюзе.