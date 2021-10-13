Экономика

13:15 13.10.2021

"Нафтогаз" готов заключить контракты с бюджетными и религиозными организациями по переговорной процедуре в ближайшие 3 дня

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"Нафтогаз" готов заключить контракты с бюджетными и религиозными организациями по переговорной процедуре в ближайшие 3 дня

НАК "Нафтогаз" в ближайшие три дня готов заключить контракты с бюджетными и религиозными организациями на поставку газа на условиях представленного во вторник краткосрочного продукта по цене 13,7 грн/куб. м (без НДС и транспорта), сообщил директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский.

"На сегодняшний день "Нафтогаз" готов для 7,5 тыс. контрагентов, которые непосредственно являются бюджетными и религиозными организациями, предоставить контракты и заключить их по переговорной процедуре. Мы рассчитываем, что в ближайшие три дня, то есть до 15 октября включительно, эта работа будет завершена", – сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Газ для бюджетных учреждений: будет или нет", организованной Energy Club в среду.

По словам Белявского, 12 октября для обеспечения этой работы НАК доукомплектовала штат сотрудников, которые "помогут всем желающим присоединиться к нашему среднесрочному предложению", поскольку такое количество контрагентов требует большого кадрового ресурса со стороны "Нафтогаза".

При этом он отметил, что НАК максимально оптимизирует трехлетние контракты с производителями тепла с учетом интересов бюджетных организаций.

"В контракт введено такое понятие, как "Объем 3", то есть это газ, который ТКЭ использовали для производства тепловой энергии и горячей воды для бюджетных организаций", – разъяснил он.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 12 октября предложил бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контакты с фиксированной ценой на газ – 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС – 16,8 грн).

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года.

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Теги: #нафтогаз #газ #организации #контракты
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