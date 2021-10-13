Экономика

12:55 13.10.2021

НБУ пока не получал иск Фирташа о признании противоправной бездеятельности регулятора по непринятию мер для уплаты налогов

1 мин читать
НБУ пока не получал иск Фирташа о признании противоправной бездеятельности регулятора по непринятию мер для уплаты налогов

Национальный банк Украины (НБУ) пока не получал иск бизнесмена Дмитрия Фирташа о признании противоправной бездеятельности НБУ по непринятию мер для обеспечения возможности уплаты Фирташем налога на доходы физлиц, военного сбора 2020 года и оплаты услуг адвоката и обязать Нацбанк принять меры по обеспечению их уплаты истцом.

"На интернет-портале "Судебная власть Украины" отображена информация об иске Дмитрия Фирташа к НБУ о признании противоправными действий и обязательстве совершить действия, который был подан в суд 12 октября этого года. Нацбанк иск еще не получал. В настоящее время информация об открытии производства по делу отсутствует", – сообщила пресс-служба центробанка агентству "Интерфакс-Украина". 

Согласно сообщению в Facebook Окружного админсуда Киева, суд зарегистрировал указанный иск и сейчас решает вопрос открытия производства по административному делу.

 

Теги: #нбу #фирташ #иск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 11.10.2021
НБУ перенес работу банковской системы с 15 на 23 октября из-за Дня защитников и защитниц Украины

НБУ перенес работу банковской системы с 15 на 23 октября из-за Дня защитников и защитниц Украины

18:49 07.10.2021
НБУ оценивает объем "серой" экономики до 30% ВВП и накопления "под подушкой" после 2010г в $30-35 млрд – глава НБУ

НБУ оценивает объем "серой" экономики до 30% ВВП и накопления "под подушкой" после 2010г в $30-35 млрд – глава НБУ

19:00 06.10.2021
НБУ направил запрос в набсовет Укрэксимбанка для получения информации о нападении на журналистов "Схем"

НБУ направил запрос в набсовет Укрэксимбанка для получения информации о нападении на журналистов "Схем"

12:23 01.10.2021
НБУ выпустит памятную монету "Иван Поддубный"

НБУ выпустит памятную монету "Иван Поддубный"

11:57 01.10.2021
Пандемия актуализировала развитие дистанционного сервиса в финсекторе - НБУ

Пандемия актуализировала развитие дистанционного сервиса в финсекторе - НБУ

11:40 28.09.2021
НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

15:53 27.09.2021
"ФинОм" обратился к НБУ с инициативой предоставить небанковским финучреждениям право на операции по безналичному обмену валют

"ФинОм" обратился к НБУ с инициативой предоставить небанковским финучреждениям право на операции по безналичному обмену валют

20:31 24.09.2021
Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией

Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией

12:16 22.09.2021
Трамп подал в суд на племянницу и The New York Times из-за статьи о его финансах и налогах

Трамп подал в суд на племянницу и The New York Times из-за статьи о его финансах и налогах

12:00 21.09.2021
Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ

Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин уполномочил Минэкономики на защиту государства в судах по приватизации "Мотор Сич"

МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,5%

Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины - фон дер Ляйен

Средняя цена импорта газа в Украину в сентябре увеличилась на 26,9%, до $543,1

С 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" готов заключить контракты с бюджетными и религиозными организациями по переговорной процедуре в ближайшие 3 дня

Аэропорт "Киев" рассматривает концессию как инструмент проведения реконструкции аэродромного комплекса

Украина отказалась от введения спецпошлины на импорт проводов

"Нафтогаз" вскоре предложит долгосрочные контракты с фиксацией цены ниже текущей частным предприятиям – глава правления

Рост цены на газ повлияет на себестоимость всех категорий стройматериалов – мнение

Глава миссии МВФ уведомила послов стран G7 о прогрессе Украины в банковском секторе и Фонде гарантирования вкладов физлиц

Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении ресурсный законопроект по спецпроцедуре

Соглашение об "открытом небе" с ЕС даст предпосылки для снижения цен на авиаперелеты и расширит возможности для путешественников - глава "Украэроруха"

Кабмин уполномочил Минэкономики на защиту государства в судах по приватизации "Мотор Сич"

Глава налогового комитета ВР видит потенциал увеличения доходов в проекте госбюджета-2022 на 80 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА