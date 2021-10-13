НБУ пока не получал иск Фирташа о признании противоправной бездеятельности регулятора по непринятию мер для уплаты налогов

Национальный банк Украины (НБУ) пока не получал иск бизнесмена Дмитрия Фирташа о признании противоправной бездеятельности НБУ по непринятию мер для обеспечения возможности уплаты Фирташем налога на доходы физлиц, военного сбора 2020 года и оплаты услуг адвоката и обязать Нацбанк принять меры по обеспечению их уплаты истцом.

"На интернет-портале "Судебная власть Украины" отображена информация об иске Дмитрия Фирташа к НБУ о признании противоправными действий и обязательстве совершить действия, который был подан в суд 12 октября этого года. Нацбанк иск еще не получал. В настоящее время информация об открытии производства по делу отсутствует", – сообщила пресс-служба центробанка агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению в Facebook Окружного админсуда Киева, суд зарегистрировал указанный иск и сейчас решает вопрос открытия производства по административному делу.