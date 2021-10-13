Экономика

10:14 13.10.2021

"Нафтогаз" вскоре предложит долгосрочные контракты с фиксацией цены ниже текущей частным предприятиям – глава правления

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"Нафтогаз" вскоре предложит долгосрочные контракты с фиксацией цены ниже текущей частным предприятиям – глава правления

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко анонсировал новый продукт компании – долгосрочные контракты на поставку частным предприятиям газа по фиксированной цене, которая будет ниже цены текущих месячных контрактов.

"Мы в ближайшее время предложим контракты с фиксированной ценой на долгий срок и для дополнительных категорий потребителей, и там цены будут ниже текущего уровня месячных цен", – написал он в Facebook в ночь на пятницу.

В связи с резким ростом цен на природный газ – до 30-35 грн за куб. м и более – представители промышленности начали жаловаться на убыточность работы и анонсировать остановку производств в отсутствие более дешевых источников газа.

"Нафтогаз" в настоящее время продает газ для нужд населения напрямую и через посредников по цене около 7,4 грн за куб. м (без НДС и транспортировки). Помимо того 12 октября НАК анонсировал новый продукт для бюджетных организаций – среднесрочный контракт (до конца 2022 года) по цене 13,7 грн за куб м (без НДС и транспортировки). По словам Витренко, это цена является рыночной и определена с учетом цен в форвардный контрактов в указанном сроке. Глава правления уточнил, что речь почти о 7,5 тыс. бюджетных учреждений, потребляющих около 1,5 млрд куб. м газа в год. Такая же цена будет действовать и при продаже газа теплокоммунэнерго для нужд бюджетных учреждений.

Теги: #нафтогаз #газ #витренко #контракты
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