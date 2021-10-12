Кабмин уполномочил Минэкономики на защиту государства в судах по приватизации "Мотор Сич"

Министерство экономики будет представлять интересы Кабинета министров Украины в судах для защиты интересов государства по вопросам, связанным с приватизацией государственного предприятия "Мотор Сич".

"Министерству экономики совместно с Министерством юстиции, другими заинтересованными органами исполнительной власти при рассмотрении судебных дел принять меры по защите интересов государства по вопросам, связанным с приватизацией государственного предприятия "Мотор Сич", – закреплено распоряжением Кабмина №1237 от 6 октября, опубнародованнвм на его сайте во вторник.

Другие детали в документе отсутствуют, как и соответствующий пункт в обнародованной ранее повестке дня заседания правительства от 6 октября.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. В минувшем году "Мотор Сич" получила 906,65 млн грн чистой прибыли против 703,18 млн грн чистого убытка в предыдущем году. Выручка компании выросла на 14,1% - до 11 млрд 432,22 млн грн.

Согласно годовому отчету, на начало 2021 года акционерами свыше 5% были указаны: Ликатрон Энтерпрайзес Лимитед (Кипр) – 9,99%, Твинстар Холдингс С.А. (Белиз) – 6,232%, Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские Британские о-ва) – 9,999%, ЧАО "Торговый дом "Олена" – 9,298%, ООО "Мотор-Интеркомс" – 9,7%, Granum Corporation (Панама) – 9,272%, Business House Helena, AG (Панама) – 17,311%, а также физлицо – 5,01%

Торговля акциями "Мотор Сич" была прекращена 23 апреля 2018 года в связи с арестом всех 100% акций по решению суда, инициированному Службой безопасности Украины (СБУ), которая с сентября 2017 года вела расследование о законности продажи контрольного пакета акций. СБУ также уточнило, что осуществляет досудебные расследования нарушений законодательства при первичной приватизации.

Согласно материалам в судебном реестре, в СБУ считают незаконной приватизацию "Мотор Сич", в частности, из-за определения стоимости ее имущества без учета индексации имущества, проведение которой было предусмотрено нормами Кабмина.

"Комиссией по приватизации при определении оценочной стоимости целостного имущественного комплекса не учтены нормы постановления Кабмина и приказов ФГИ по обязательной индексации имущества предприятий, по которым принято решение о приватизации, что привело к занижению размера уставного фонда … свыше 30 раз", – указано в материалах дела. С учетом инфляции в СБУ оценивали размер ущерба на 16 марта суммой не менее 18,37 млрд грн при балансовой стоимости предприятия на конец сентября прошлого года 29,53 млрд грн.

Помимо того, правоохранители утверждают, что закрепленный распоряжением Кабмина от июля 1998 года в госсобственность на пять лет блокпакет акций "Мотор Сич" 25%+1 акция был незаконно продан по приказу главы Фонда госимущества от апреля 2000 года, что привело к ущербу государства и потере им контрольных функций.

Спустя четыре года это расследование, по-прежнему, продолжается. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания 11 марта этого года заявил, что "Мотор Сич" будет возвращена украинскому народу.

Затем СБУ 20 марта сообщило, что Шевченковский райсуд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и решил передать имущество и 100% акций в управление АРМА для последующей передачи государственному управляющему. В такой роли себя сразу предложил госконцерн "Укроборонпром".

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в свою очередь заявлял, что Китай требует от Украины защищать законные интересы китайских инвесторов в связи с решением о национализации предприятия "Мотор Сич", более 50% акций которого принадлежит китайским компаниям.

Китайские акционеры "Мотор Сичи" инициировали арбитраж против государства Украина в декабре 2020 года на $3,6 млрд. Они утверждают, что украинская власть экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы китайских истцов представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird.

По данным источника в правительстве Украины, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному в том числе China Development Bank.