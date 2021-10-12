ЕС хочет активизировать усилия по увеличению торговли, инвестиций и экономической интеграции с Украиной - президент Еврокомиссии

ЕС хочет активизировать усилия, чтобы увеличить торговлю, инвестиции, и экономическую интеграцию с Украиной, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Позвольте мне подчеркнуть, что ЕС хочет активизировать усилия, чтобы увеличить торговлю, инвестиции, и экономическую интеграцию между нами. Наше соглашение об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли продолжает быть краеугольным камнем наших отношений. Многое было сделано, но я хочу, чтобы мы оставались амбициозными, чтобы обе стороны могли извлечь пользу. Так что давайте изучим, что мы можем сделать больше вместе", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам 23-го саммита Украина-ЕС в Киеве во вторник.

По ее словам, это касается не только отношений между правительствами и администрациями ЕС и Украины, а усиления гражданского общества Украины.